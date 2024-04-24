Російський суд арештував активи найбільшого банку США у Росії

У Росії суд наклав арешт на російські активи найбільшого банку США JP Morgan Chase за позовом місцевого банку ВТБ на $439,5 млн.

Відповідне рішення Арбітражного суду Санкт-Петербурга і Ленінградської області датоване 22 квітня, повідомляє Reuters.

Суд заявив, що постановив арештувати всі кошти на банківських рахунках JP Morgan в Росії, включно з кореспондентськими рахунками та рахунками, відкритими на ім'я дочірньої компанії.

Також суд заарештував частки статутному капіталі російського комерційного банку "Дж.П. Морган Банк Інтернешнл", що належать JP Morgan, і заборонив розпоряджатися частками у капіталі російської "дочки". Суд також наклав арешт на низку товарних знаків JP Morgan та будь-які цінні папери, що належать американському банку та іншим відповідачам.

Читайте також: JPMorgan припинив обробку платежів за експорт російського зерна

17 квітня ВТБ подав позов до восьми іноземних компаній JP Morgan та російської доньки банку про стягнення коштів, заблокованих після введення санкцій. Одночасно ВТБ направив заяву про вжиття забезпечувальних заходів у вигляді накладення арешту на кошти, рухоме та нерухоме майно, права вимоги, що належать відповідачам.

У відповідь 18 квітня JP Morgan Chase подав позов до ВТБ до суду Нью-Йорка із вимогою припинити спроби повернути $439,5 млн, назвавши спробу ВТБ повернути гроші в Росії "явним порушенням" угоди про розгляд суперечок у Нью-Йорку.

JP Morgan Chase заблокував $439,5 млн на рахунках російського ВТБ після запровадження антиросійських санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше представники JP Morgan наголошували, що законодавство США забороняє повертати ВТБ кошти із замороженого рахунку. Разом з тим, в американському банку побоювалися, що якщо ВТБ виграє суд у Росії, то спробує заарештувати активи JP Morgan за кордоном.