Росіянам різко підвищили тарифи на проїзд платними дорогами

Державна російська компанія "Автодор" різко підняла тарифи за проїзд платними дорогами "у зв’язку з інфляційним процесом". Нові розцінки почали діяти з 23 квітня.

Це випливає з повідомлення компанії, передає The Moscow Times.

Найсильніше подорожчав проїзд для легкових автомобілів на ділянках траси М-3 в Калузькій області (124-194 км) – до 250 руб. за кілометр у будній день, або на 25%. У вихідні ціна зросте на 10% – до 320 руб.

На завантаженій трасі М-4 "Дон" тарифи зросли на 6-20% залежно від ділянки. Шлях із Москви до Краснодара по всій трасі тепер коштуватиме 3,6-4,7 тис. руб. для власника легкової машини в залежності від дня тижня та використання транспондера.

На ЦКАД (Центральна кільцева автомобільна дорога, – ред.) ціни зросли загалом на 14-15% всіх ділянках.

Найменше індексація торкнулася трасу М-12: у межах 1-7% залежно від ділянки.

Доходи, отримані держкомпанією від збору плати за проїзд, спрямовуються на утримання та ремонт доріг, а також на повернення залучених на створення магістралей інвестицій.

У 2023 році "Автодор" збільшив доходи на 44,9%, до 80,18 млрд руб., або на 5 млрд руб. За рахунок збору плати в 2024-2030 роках гроші з бюджету на утримання платних доріг (близько 280 млрд руб.) не знадобляться.