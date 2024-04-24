Спілка молочних підприємств провела переговори з болгарськими молокопереробниками. Готують звернення до урядів

У понеділок, 22 квітня, відбулася зустріч делегацій Спілки молочних підприємств України та Болгарської асоціації молокопереробників.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

Зустріч пройшла у Велико-Тирново, у колишній резиденції болгарських царів. Учасники обговорили стан та перспективи торгівлі молочною продукцією між двома країнами.

Зазначається, що сторони домовилися про спільне звернення до урядів своїх країн і ЄС щодо підтримки принципів вільної торгівлі, а також висловили взаємну повагу та зацікавленість у розвитку співпраці.

Дві асоціації також підписали документ, який передбачає діалог та співпрацю в області торгового обміну для зміцнення позицій молочних секторів двох країн на міжнародній арені.

Також зазначається, що СМПУ та БАМ підтримують вільну торгівлю без політичних обмежень, мит та квот у межах прозорих та стабільних правил, рівних для обидвох країн.

Зокрема, як пише болгарське видання bnr.bg, українські підприємства експортуватимуть у Болгарію молочну сировину, а не продукцію. Насамперед, йдеться про сухе та сире молоко, а також згущене молоко.

За словами виконавчого директора Спілки молочних підприємств України Арсена Дідура, українські виробники сировини мають намір подвоїти експорт на болгарський ринок.



"У 2023 році ми поставили 2500 тонн сухого молока з України до Болгарії. Україна здатна поставити 5000 тонн сухого молока. Можемо поставити понад 2000 тонн згущеного молока. Якщо Болгарія цього потребує і готова, ми можемо постачати й інші види продукції. Ми самі відчуваємо тиск з боку країн, куди експортуємо, що на європейських ринках відбувається обвал.

Я вважаю, що конкуренція робить економіку і виробництво прибутковими. На нашу думку, головна проблема і вашої, і нашої країни не в тому, що ми продаємо і купуємо, а в тому, що нам потрібно збільшувати поголів’я корів. На це мають впливати державні субсидії та субсидії Єврокомісії", – зазначив він.