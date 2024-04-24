Виконавча служба арештувала все майно колишнього голови Верховного Суду Князєва

Державна виконавча служба Міністерства юстиції наклала арешт на все майно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва для стягнення в бюджет майже 1 млн грн незаконно отриманого подарунку.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з виконавчої служби Андрій Гайченко.

"Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням колишнім головою Верховного Суду постанови Печерського районного суду міста Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906,6 тис. грн", – повідомив він.

Також Державна виконавча служба наклала арешт на банківські рахунки Всеволода Князєва.

"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника та в разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке, згідно із законом, можливо звернути стягнення", – зазначив Гайченко.

Наразі відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано чотири одиниці нерухомого майна в Миколаєві та Миколаївській області.

У чому звинувачують Всеволода Князєва?

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання зі щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

Наприкінці грудня 2023 року Печерський районний суд Києва визнав винним колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні обмежень щодо одержання подарунків.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. У той же день ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд зменшив розмір застави до 75 млн грн, а далі – до 35 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.