Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду

Туреччина, яка впевнено посідає друге місце у світі після Індії з імпорту російської нафти Urals, продовжила збільшувати закупівлю сорту в березні, довівши обсяг до історичного максимуму – понад 12 млн барелів.

Це показали дані LSEG та джерел Reuters, передає The Moscow Times.

Туреччина стала одним із найбільших покупців Urals після того, як Євросоюз ввів ембарго на нафту та нафтопродукти з РФ у 2022 році. Анкара не приєдналася до західних санкцій і продовжує збільшувати торгівлю з Москвою.

Зростання імпорту російської нафти Туреччиною отримало додатковий поштовх після початку поставок "Лукойлом" сорту Urals на турецький НПЗ STAR за новою довгостроковою угодою азербайджанської SOCAR, яка володіє заводом.

За даними LSEG, у березні поставки Urals Туреччину склали близько 12,5 млн барелів (близько 1,7 млн тонн) проти 9 млн барелів у лютому (1,2 млн тонн). При цьому відвантаження у напрямку НПЗ STAR у березні досягло майже 6 млн барелів (близько 800 тис. тонн) порівняно з 3 млн барелів у лютому (408 тис. тонн).

Найбільшими покупцями морських партій Urals у березні залишалися переробники Індії, за даними LSEG, а Китай виявився третім за величиною покупцем морських партій сорту.

Раніше повідмлялося, що впродовж 11-17 квітня Росія переробляла 5,22 млн барелів сирої нафти на добу, що є найнижчим показником для російської нафтопереробки за останні 11 місяців.