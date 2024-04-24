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Новини
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"Не розрізняємо українців за статтю і призовним статусом": У ЄС відреагували на призупинення консульських послуг для чоловіків (оновлено)

безвиз

У Єврокомісії "взяли до відома" рішення МЗС України призупинити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.

Про це речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер заявила, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала представниця Єврокомісії.

У Єврокомісії також не стали коментувати, чи підтримують у ЄС це рішення української влади та чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – резюмував представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що України тимчасово призупинити надання консульських послуг для чоловіків не вплине на їх статус біженців у ФРН, передає Deutsche Welle.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", – наголосив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль.

Такий тимчасовий захист українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії, додав речник МВС Німеччини.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.

Читайте також: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною", – Кулеба прокоментував зупинку видачі паспортів за кордоном

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи. 

Автор: 

Єврокомісія (1081) закордонний паспорт (80) МЗС (254) чоловіки (22) Кулеба Дмитро (144)


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Топ коментарі
+26
Двоє чоловіків перепливли назад Тису в Україну щоб поновити облікові ланні
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24.04.2024 18:56
+22
Не потрібно плутати батьківщину і державу . І не дивно , що люди не бажають захищати корумпований апарат вибіркового примусу
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24.04.2024 19:04
+20
Кулеба,иди с лопатой за русским кораблем
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24.04.2024 18:54
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Кулеба,иди с лопатой за русским кораблем
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24.04.2024 18:54 Відповісти
Не дають покою кулебі біглі раби. Про батальйон монако мовчать, ******.
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24.04.2024 20:45 Відповісти
Ну і все,на цьому можна ставити крапку.
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24.04.2024 18:55 Відповісти
Шах і мат зеленим свиням. Вирішили, що і за кордоном можуть свої права качати. Боже, які ж нахабні невігласи у владі...
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24.04.2024 19:12 Відповісти
ЗЕбанати.
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24.04.2024 18:55 Відповісти
Двоє чоловіків перепливли назад Тису в Україну щоб поновити облікові ланні
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24.04.2024 18:56 Відповісти
А мажоров с монакской теробороны теперь только успевай в штурмовые бригады записовать.ТЦК теперь сутками их оформлять будет.
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24.04.2024 19:35 Відповісти
після 18 травня тцкашники будуть тікати на дємбєль щоб не йти воювати
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24.04.2024 19:41 Відповісти
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24.04.2024 20:01 Відповісти
А вас ніхто і не просить коментувати!
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24.04.2024 18:57 Відповісти
Ти дійсно така дурнувата, а чи на службі? Чи думаєш, що вся та херня буде без наслідків? Хоча, яке думаєш для зЄбаната...
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24.04.2024 19:17 Відповісти
то викиньте паспорти і йдіть на всі 4 сторони.... навіщо вам паспорт країни яку ви не хочете захищати??? ви ж певне тут продали все - авто, нерухомість і т д. і на матраці переплили Тису...
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24.04.2024 18:58 Відповісти
К сожалению нельзя,а то б многие этой возможностью воспользовались бы.А так +15к погранцов.Наверное,кацапов ловить в прифронтовых областях
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24.04.2024 19:00 Відповісти
а ти спробуй для початку прочитати, про які "15к погранцов" мова, і що ці 15 к додаються до складу "погранцов" через рік після скасування військового стану. а також спробуй поцікавитися, скільки "погранцов" біля Тиси після важких поранень на фронті. це так, перш ніж сидіти та п*здіти з дивану кацапсячим ізиком.
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24.04.2024 19:31 Відповісти
Не потрібно плутати батьківщину і державу . І не дивно , що люди не бажають захищати корумпований апарат вибіркового примусу
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24.04.2024 19:04 Відповісти
Так і зроблять , будуть простити притулку в нормальних країнах посилаючись на обмеження своїх прав та переслідування з боку "зекраїни" в якій лист заступника міністра має вищу силу ніж конституція, в якій обов"язки та покарання починають діяти ще до набрання чинності закону . А старіюча Європа з радістю прийме білих біженців-європейців, більшість з яких молодь, діти і жінки репродуктивного віку.
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24.04.2024 19:23 Відповісти
Я не перепливав Тису.
Я виїхав бо в державі Україна я існував, а хотілося жити.
Я виїхав цільком легально, законно, по візі і ні від кого не ховаючись через пункт перетину кордону рівно в той день, коли країна довбойобів обрала Зеленського собі в президенти.
Я приїздив до України і агітував знайомих їхати до Польщі, на що отримував "нам і тут добре"

А тепер, коли війна, і ніхто з тих знайомих, яким "і тут добре" досі не захищає країну де живе і їм так само "добре", мене ( і таких як я) кількаразовий махровий ухилянт, доведений ухилянт, називає голослівно "ухилянтом" без будь-яких доказів, перекладаючи з хворої голови на здорову, і викручує руки, щоб мабуть я повернувся в країну захищати його, його ************ виборців і тих, кому досі "добре" і хто до лав ЗСУ досі не спішить. І тих, які, як і їх ************ президент, називають мене, і таких як я, "ухилянтами", при цьому сидячи на дивані на лівій хаті, щоб ТЦК не знайшло або справки по інвалідності поробивши.

Паспорт України сам можеш викинути і спробувати без нього жити в Україні, твоїй рідній країні звідки тебе навіть не мают права вигнати. А як поживеш, то усі проблеми з якими стикнешся помнож десь на 10 і зрозумієш, можливо, як то жити без паспорту в іншій країні якщо іншого громадянства ще нема. Я не брав білет на цей цирк, мені його дали, позбавили можливості викинути і тепер клоуни вибрались зі свого цирку і почали ломитися в двері.
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24.04.2024 19:29 Відповісти
біднесенькій. зараз розридаюся, така трагічна історія...
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24.04.2024 19:33 Відповісти
Ну то поплач, але не з моєї історії, а за конституцією України, правами громадян, законами та майбутнім, які вже й так в смітнику, але зараз на них ще й сруть. Тут справді є з чого плакати.
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24.04.2024 19:40 Відповісти
Ніколи не сперечайтеся з ідіотами! Інакше вам прийдеться опуститися до їхнього рівня, а там вони задавлять вас своїм досвідом!
Якщо не помиляюсь, Марк Твен.
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24.04.2024 20:00 Відповісти
Повертайся в Україну,візьми з собою з Німеччини запас трусів,шкарпеток,прокладок,підгузників і йди захищати Батьківщину! Після війни будеш перечитувати Твена,читатєль....
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24.04.2024 20:49 Відповісти
біднесенька,нещасна квіточка...мені так вас жалко,безталанних !
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24.04.2024 20:46 Відповісти
моє посилання в основному адресоване тим 73% , частина яких пішли і прголосували за повний триндець і після початку війни правдами і неправдами сібаса за кордон... Вони зробили свій вибір -мають захищати цей цирк (хоча так частина зевиборців в окопах).
ПС мені лише шкода дітей і пацанів в на нулі. Іншим ЗЕбобам - так і треба - бо за все в цьому житті потрібно платити. навіть за те щоб паржать...
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25.04.2024 14:32 Відповісти
Закони...
Всім треба внушити-

Створенні...
Щоб їх порушити...
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24.04.2024 18:58 Відповісти
Як говорить народна мудрість: закон-бар"єр, маленькі люди намагаються пролізти під ним, а великі просто переступають.
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24.04.2024 19:27 Відповісти
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24.04.2024 19:01 Відповісти
толерантно віднесли до "divers"`)) э така фігня тут, там де вказується стать претендента на якусь роботу, як приклад, пишуть "HERR", "FRAU", "DIVERS" )))
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24.04.2024 19:01 Відповісти
Divers, це не про тих, які в Австрії з'явилися після перетину Тиси під водою?
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24.04.2024 19:08 Відповісти
Конечно не разделяют, что они еще могут сказать. Но предателей ни кто не любит и гражданство этим давать не будут.
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24.04.2024 19:01 Відповісти
Предателей?0_о Они с собой военную тайну вывезли?
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24.04.2024 20:35 Відповісти
Петро Порошенко ввів у дію безвіз з Європейським Союзом.

Володимир Зеленський в боргу не залишився і ввів безпаспорт.
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24.04.2024 19:03 Відповісти
Петро з своїми дружками медведчуками ахметовими луценками привів за руку цього півня до влади
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24.04.2024 19:09 Відповісти
я вже чув цю фігню від патєрпєльцев на кшалт тебе.
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24.04.2024 19:11 Відповісти
А ще він брата з`їв!
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24.04.2024 19:19 Відповісти
і брата андрульки єрмака вбив! але потім той братєльнік дивним чином ожив.
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24.04.2024 19:29 Відповісти
трёх - для Зебилов прокатит...
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24.04.2024 19:55 Відповісти
Здається, дипломатичною мовою це означає "Чи не зволите ви вдовольнитися пісною *******?"
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24.04.2024 19:13 Відповісти
Як добити Україну? Потрібно щоб біженці не повертались. Відмовити їм в наданні консульських послуг. Хай плюнуть, і виберуть шлях дістати право на громадянство другої країни.
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24.04.2024 19:15 Відповісти
Українських чоловіків не позбавлятимуть у ФРН статусу біженців, запевнили у німецькому МВС. Відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.
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24.04.2024 19:22 Відповісти
А коментатори всі прямо за Україну тельняшки рвуть!
Нахрін на тих ухилянтів консульство буде гроші тратить, правильно і зроблять, що не надаватимуть послуг паразитам!
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24.04.2024 19:33 Відповісти
Правильно - гнати в шію всіх ухилянтів-паразитів, бо може так статися, що самі будуть воювати (тут і шкурний інтерес в Заходу треба смикати)...
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24.04.2024 20:23 Відповісти
Паразити?? Ви впевнені? Ці люди нічого не брали від держави, лише двавли.... Ці Люди багато багато років вимушені були працювати за кордоном, бо наша держава не спромоглася забезпечити ні робочими місцями з достойною оплатою, ні вільне ведення бізнесу, ні справедливість, ні подалала корупцію. люди поїхали заробляти і багато років повертали валюту в Україну, останнім часом активно донатили. І зараз краіна просто від цього всього відмовилась і від людей..Люди просто остаточно оберуть шлях ніколи не повертатися і взагалі забути. Ось і весь результат цих рішень.. Замість того щоб показати СВОІМ особистим прикладом Що воювати будуть таки ВСІ, І МОЖНОВЛАДЦІ ТЕЖ! , держава показала, щоб воювати будуть всі, хто далекий від влади...Скорочення держ аппарату не відбулось і не передбачається... Купа недолугих витрат з бюджету.. і далі за списком.. в них все добре.. а ви повертайтесь і воюйте... так це не працює і точно не працюватиме. Єдине правильно рішення ВОЮВАТИ МАЮТЬ ВСІ І ВЛАДА ТЕЖ! В РЕЖИМІ ЧЕРГУВАННЯ, ХОЧАБ ПО ПІВ РОКУ. і бажано на передку, тільки так! Тоді хочаб точно зупиняться недолугі витрати з бюджету і реально почнуть думати за бійців і іх потреби , думати за відповідльність недолугих командирів які бездарно зливають людей.. і тд і тп... тільки коли всі будуть реально в одному човні з однаковими правами і однаковими болями і цілями, тільки тоді українці почнуть долучатися добровільно....
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24.04.2024 20:42 Відповісти
ці люди працювали тільки на себе,державу вони за.срали і здриснули з неї!
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24.04.2024 20:51 Відповісти
Повністю дурна історія - реальних результатів вона не принесе, а іміджевих втрат державі завдасть серйозних
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24.04.2024 19:50 Відповісти
Наступного місяця в Україні буде президент із простроченим терміном придатності.
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24.04.2024 19:51 Відповісти
Скоріше, президент, бувший у використанні!)
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24.04.2024 20:06 Відповісти
Так всі папєрєднікі теж БВ...
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24.04.2024 20:20 Відповісти
Ти пропонуєш провести вибори? Що ти хочеш цим сказати?
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24.04.2024 20:24 Відповісти
директива про тимчасовий захист не може бути змінена через примітивізм і незнання демократичних принципів нашими т.зв.політиками,своїм середньовічним уявленням про європейські цінності,влада вкотре зганьбила себе.Головний принцип-безпека та життя.Стільки радників мають ці уйобки,а результат знову сором та ганьба (((
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24.04.2024 20:08 Відповісти
Ну якщо ви нам не видатите цих втікачів-ухилянтів, то цілком можливо будете воювати самі...
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24.04.2024 20:19 Відповісти
"Фінал цієї афери очевидний - мільйони людей отримають ВНП, а потім громадянство інших країн, надходження від заробітчан уже падають, зрештою, впадуть ще на кілька порядків, бо цілі сім'ї виїхали за кордон та мотивації надсилати гроші сюди втрачають сенс. Лояльність підтримувати цю державу з-за кордону в контексті корупційного маразму виглядає просто маренням", - політолог Ю.Романенко.

"Фактично Україна демонструє відмову від послуг, які передбачені Женевською конвенцією та міжнародними актами за зобов'язаннями України без жодних на те підстав. Тим паче, що закон про мобілізацію ще навіть не набрав чинності. Однак в будь-якому випадку, припинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку є порушенням основоположення прав людини. Впевнений, що українці, які знаходяться за кордоном, будуть звертатися до Європейського суду з прав людини через порушення їх прав. На жаль, як показує досвід, особи, які прийняли це рішення, не понесуть жодної відповідальності ", -адвокат Р. Кравець.
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24.04.2024 20:19 Відповісти
Ця йо@нута влада звикла діяти хамством та нахрапом. Дзеркало 73% Уа суспільства.
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24.04.2024 20:34 Відповісти
Думаю також що слід очікувати падіння активності українців за кордоном: донати, дрони, гуманітарка, вплив на іноземних виборців.
Їм з 23.04 є вже не до того.
Не розумію то робиться навмисно для Московії чи по тупісті?
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24.04.2024 20:40 Відповісти
А посадка патріотів України типу Червинського до тюрем ні про що не говорить чи як.
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24.04.2024 20:50 Відповісти
Зелений балаган знову смокче зі своїим популізмом 🤣
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24.04.2024 20:49 Відповісти
І знову тут стоїть суцільний стогін і белькотіння тендітних і працелюбних квіточок під закордонними прапорцями,причому,лише одиниці з цих довбаних квіточок набралися мужності і сказали правду: я здриснув з України,як щур з тонучого корабля тому,що я просто щур і мені ПХ і на Батьківщину і на свій народ,головне врятувати своє нікчемне життя пацюка...
Я колись вивчав епідеміологію і інф.хвороби. Є така хвороба сипний тиф.Мені всі ці квіточки дуже нагадують вошей,перенощиків сипного тифу. Збудники тифу живуть у кишківнику вошей але воі не хворіють. Воша знаходить здорову людину,поселяється на ній,харчується кров"ю,прокушує шкіру і смокче кров,її фізіологія така,що там де вона жере там же і випорожнюється (ну прямо як квіточки заробітчани та "біженці"),у екскрементах аж кишить збудниками,людина рефлекторно чухає місце укусу і втирає випорожнення в ранку,потім почина хворіти,підвищується температура,це є сигналом для воші-квіточки покидати тіло цього годувальника і шукати нового,здорового... У всіх цих людей фізіологія вошей і нові країни вони загадять! Там уже в них потроху розібралися...
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24.04.2024 21:02 Відповісти
Тільки заради тебе поц увійшов та пишу. Виїхав дуже давно та маю інше громадянство. Донатив і буду, однак тільки друзям яких знаю-від цієї дати. Ні разу від держави Україна нічого не просив і не буду. Паспорт заснусь мій засунь собі в дупу, візьмі зеленого і кулебу і знаміть це на відео. Дебіл
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25.04.2024 01:07 Відповісти
Різко зросте кількість звернень військовозобов'язаних громадян України до нотаріусів на місці країни перебування з наступним проставлянням апостилів на документах для їх чинності й легалізації в Україні.
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24.04.2024 21:13 Відповісти
перевели стрілки на біженців , а про пенсів воєних, поліціянтів, чиновників всіх мастей вже не слова...
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24.04.2024 21:28 Відповісти
очевидно, надо одновременно минимум на 50% сократить персонал посольств, потому как работы им явно уменьшилось, а в стране война как-никак, лучше, там, пару беспилотников в месяц делать.
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24.04.2024 22:31 Відповісти

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