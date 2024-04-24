"Не розрізняємо українців за статтю і призовним статусом": У ЄС відреагували на призупинення консульських послуг для чоловіків (оновлено)

У Єврокомісії "взяли до відома" рішення МЗС України призупинити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.

Про це речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер заявила, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала представниця Єврокомісії.

У Єврокомісії також не стали коментувати, чи підтримують у ЄС це рішення української влади та чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – резюмував представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що України тимчасово призупинити надання консульських послуг для чоловіків не вплине на їх статус біженців у ФРН, передає Deutsche Welle.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", – наголосив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль.

Такий тимчасовий захист українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії, додав речник МВС Німеччини.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.

Читайте також: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною", – Кулеба прокоментував зупинку видачі паспортів за кордоном

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.