"Не розрізняємо українців за статтю і призовним статусом": У ЄС відреагували на призупинення консульських послуг для чоловіків (оновлено)
У Єврокомісії "взяли до відома" рішення МЗС України призупинити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.
Про це речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер заявила, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала представниця Єврокомісії.
У Єврокомісії також не стали коментувати, чи підтримують у ЄС це рішення української влади та чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.
"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – резюмував представник Єврокомісії Ерік Мамер.
Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що України тимчасово призупинити надання консульських послуг для чоловіків не вплине на їх статус біженців у ФРН, передає Deutsche Welle.
"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", – наголосив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль.
Такий тимчасовий захист українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії, додав речник МВС Німеччини.
Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.
Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.
Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.
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Я виїхав бо в державі Україна я існував, а хотілося жити.
Я виїхав цільком легально, законно, по візі і ні від кого не ховаючись через пункт перетину кордону рівно в той день, коли країна довбойобів обрала Зеленського собі в президенти.
Я приїздив до України і агітував знайомих їхати до Польщі, на що отримував "нам і тут добре"
А тепер, коли війна, і ніхто з тих знайомих, яким "і тут добре" досі не захищає країну де живе і їм так само "добре", мене ( і таких як я) кількаразовий махровий ухилянт, доведений ухилянт, називає голослівно "ухилянтом" без будь-яких доказів, перекладаючи з хворої голови на здорову, і викручує руки, щоб мабуть я повернувся в країну захищати його, його ************ виборців і тих, кому досі "добре" і хто до лав ЗСУ досі не спішить. І тих, які, як і їх ************ президент, називають мене, і таких як я, "ухилянтами", при цьому сидячи на дивані на лівій хаті, щоб ТЦК не знайшло або справки по інвалідності поробивши.
Паспорт України сам можеш викинути і спробувати без нього жити в Україні, твоїй рідній країні звідки тебе навіть не мают права вигнати. А як поживеш, то усі проблеми з якими стикнешся помнож десь на 10 і зрозумієш, можливо, як то жити без паспорту в іншій країні якщо іншого громадянства ще нема. Я не брав білет на цей цирк, мені його дали, позбавили можливості викинути і тепер клоуни вибрались зі свого цирку і почали ломитися в двері.
Якщо не помиляюсь, Марк Твен.
ПС мені лише шкода дітей і пацанів в на нулі. Іншим ЗЕбобам - так і треба - бо за все в цьому житті потрібно платити. навіть за те щоб паржать...
Всім треба внушити-
Створенні...
Щоб їх порушити...
Володимир Зеленський в боргу не залишився і ввів безпаспорт.
Нахрін на тих ухилянтів консульство буде гроші тратить, правильно і зроблять, що не надаватимуть послуг паразитам!
"Фактично Україна демонструє відмову від послуг, які передбачені Женевською конвенцією та міжнародними актами за зобов'язаннями України без жодних на те підстав. Тим паче, що закон про мобілізацію ще навіть не набрав чинності. Однак в будь-якому випадку, припинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку є порушенням основоположення прав людини. Впевнений, що українці, які знаходяться за кордоном, будуть звертатися до Європейського суду з прав людини через порушення їх прав. На жаль, як показує досвід, особи, які прийняли це рішення, не понесуть жодної відповідальності ", -адвокат Р. Кравець.
Їм з 23.04 є вже не до того.
Не розумію то робиться навмисно для Московії чи по тупісті?
Я колись вивчав епідеміологію і інф.хвороби. Є така хвороба сипний тиф.Мені всі ці квіточки дуже нагадують вошей,перенощиків сипного тифу. Збудники тифу живуть у кишківнику вошей але воі не хворіють. Воша знаходить здорову людину,поселяється на ній,харчується кров"ю,прокушує шкіру і смокче кров,її фізіологія така,що там де вона жере там же і випорожнюється (ну прямо як квіточки заробітчани та "біженці"),у екскрементах аж кишить збудниками,людина рефлекторно чухає місце укусу і втирає випорожнення в ранку,потім почина хворіти,підвищується температура,це є сигналом для воші-квіточки покидати тіло цього годувальника і шукати нового,здорового... У всіх цих людей фізіологія вошей і нові країни вони загадять! Там уже в них потроху розібралися...