Росія продаватиме газ Китаю на 30% дешевше, ніж Європі

Росія постачатиме газ до Китаю на 28% дешевше, ніж європейським споживачам, щонайменше до 2027 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на прогноз Міністерства економічного розвитку РФ, передає LIGA.net.

Російський газ до Китаю 2024 року експортуватимуть за ціною $257 за тисячу кубометрів. Європа ж купуватиме російське паливо за $320 за тисячу кубометрів.

З 2025 до 2027 року ціна для Китаю поступово знижуватиметься, а ціна на експорт у західному напрямку, за прогнозами, залишиться майже незмінною.

Так, 2025 року газ для Китаю та Європи РФ продаватиме за $243,7 і $320,1 відповідно, 2026 року – $233 і $320, 2027 року – $227,8 і $315,4.

"Газпром" досі експортує трубопровідний газ до кількох європейських країн і Туреччини. Протягом 2022-2023 років частка російського газового гіганта на ринку Європи значно зменшилася внаслідок агресії проти України – з 40% у 2021 році до 9% у 2022.

Постачання природного газу до Європи "Газпромом" у 2023 році скоротилося на 55,6% – до 28,3 млрд кубометрів.

Відповідно до базового сценарію міністерства, загальний експорт газу з Росії зростатиме якнайменше до 2026 року шляхом зростання видобутку газу після спаду 2022 року.

Зараз "Газпром" постачає газ до Китаю напряму трубопроводом "Сила Сибіру" і поступово нарощуватиме обсяги до запланованого річного максимуму в 38 млрд кубометрів наступного року.

У 2022 році, безпосередньо перед вторгненням в Україну, російський виробник газу підписав другу угоду про постачання 10 млрд кубометрів на рік до Китаю, постачання якого заплановано розпочати до 2027 року.

Постачання газу до Китаю

Крім того, Росія та Китай ведуть переговори про створення ще одного трубопроводу "Сила Сибіру-2", який може збільшити постачання з РФ до Китаю до 98 млрд кубометрів.

Водночас, попри публічні заяви Путіна і російських чиновників, про жодні зрушення у будівництві проєкту "Сила Сибіру-2" офіційно не повідомлялося.

За даними китайських ЗМІ, Китай не планує брати участь у фінансуванні будівництва газогону "Сила Сибіру-2" і вимагає від Росії нових знижок на газ.

Росія та Китай досі не узгодили ключові деталі проєкту, підтверджував прем'єр Монголії, через яку пролягатиме маршрут газогону. Відтак, його спорудження не розпочнеться у заплановані строки.

Раніше повідомлялося, що збільшення експорту російського газу до Китаю за підсумками 2023 року змогло компенсувати лише 11% обсягів, які раніше Росія постачала до ЄС.