Рада ратифікувала угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією

Верховна Рада ратифікувала Угоду про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

За ухвалення відповідного законопроєкту №0245 за основу та в цілому проголосували 296 народних депутатів, свідчить інформація на сайті парламенту.

Україна стала другою країною у світі, з якою Велика Британія підписала Угоду про цифрову торгівлю. Першою такою країною став Сінгапур, повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Документ покликаний поглибити залученість України до глобальних ланцюгів постачань, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, а також зменшить перешкоди для участі у глобальній цифровій торгівлі.

"Набрання чинності Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією сприятиме зменшенню вартості адміністрування торгівлі шляхом впровадження цифрових рішень та технологій, використанню електронного цифрового підпису, електронних контрактів та рахунків для здійснення міжнародної торгівлі. Вона закріплює основні правила для торгівлі цифровими товарами та послугами між державами", – зазначила очільниця міністерства Юлія Свириденко.

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Угода є правовим фундаментом для розвитку цифрової економіки – від електронної комерції до кібербезпеки – торгівлі цифровими продуктами й послугами між Україною та Великою Британією.

Свириденко зазначила, що це торгова угода нового покоління, вона орієнтована, передусім, на запобігання появи бар’єрів у майбутньому і збереження доступу на світові ринки для українських ІТ-компаній.

За даними Мінекономіки, Велика Британія є одним з основних партнерів нашої держави з експорту послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг. У 2022 році експорт зазначених послуг склав $471,3 млн, а імпорт – $46,7 млн.

Нагадаємо, Угоду про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством підписали 20 березня 2023 року.