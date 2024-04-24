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Курс гривні продовжує укріплюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

валюта

Курс гривні продовжує укріплюватися після рекордного падіння.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 25 квітня, на рівні 39,4716 грн/$, порівняно із 39,5860 грн/$ у середу. На початку тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився ще на 8 копійок – до 42,1833 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2148) гривня (1529) курс (1481) НБУ (9240) обмін валюти (682)


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З таким же успіхом можна казати, що пішов дощ, перестав дощ. Все одно ніхто ніяк на це не впливає.
Дали бабло - курс гривні укріплюється. Не дали гроші - курс гривні летить у сраку.

Так у чому ж сенс заяв безпорадних клоунів з НБУ та Мінфіну, які тільки констатують факти?
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24.04.2024 20:04 Відповісти

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