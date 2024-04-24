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Новини
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Данська Carlsberg інвестує в Україну 2 мільярди гривень

СЕО Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен

Данська Carlsberg Group інвестує в український бізнес близько 2 мільярдів гривень протягом 2023-2024 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії за підсумками візиту СЕО Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена, який вдруге відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Під час візиту СЕО Carlsberg Group обговорив інвестиції з Президентом України. Ааруп-Андерсен під час зустрічі розповів про допомогу Данії і запевнив у підтримці України. Своєю чергою Володимир Зеленський висловив упевненість, що співпраця між країнами буде й надалі розвиватися та зміцнюватися.

"Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам", – наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі.

CEO Carlsberg Group також відвідав Київський пивоварний завод PJSC Carlsberg Ukraine, на якому минулого року було встановлено нову виробничу лінію, та висловив подяку українським колегам за їх стійкість в умовах війни.

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У пресслужбі компанії зауважують, що одним із ключових моментів візиту стало підписання Меморандуму про поглиблення співпраці між Україною та Данією, який відкриває нові можливості в таких ключових сферах як торгівля, інвестиції, енергетика, суднобудування, розвиток морської портової інфраструктури. Зокрема, Меморандум передбачає виділення данським урядом 40 млн євро на підтримку українського приватного сектору та створення нових робочих місць, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Carlsberg Group є одним із найбільших данських інвесторів в Україні, володіє трьома пивоварнями в країні та є одним із найбільших платників податків, сплачуючи понад 3 мільярди гривень податків та зборів щороку.

Автор: 

Данія (239) Зеленський (2498) інвестиції (1520) Новини компаній (3319) Carlsberg (21)


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Топ коментарі
+2
оте ліворуч, то не Україна, туди не можна інвестувати
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24.04.2024 17:58
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оте ліворуч, то не Україна, туди не можна інвестувати
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24.04.2024 17:58 Відповісти
"Неможливо оминути той факт, що вони вкрали наш бізнес в https://www.ukrinform.ua/tag-rosia Росії , і ми не збираємося допомагати їм узаконити це", - сказав Якоб Ааруп-Андерсен, який обійняв посаду генерального директора компанії у вересні.

щось з аналітикою та прогнозами у Carlsberg Group, не того....
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24.04.2024 18:10 Відповісти
Нужно увеличить акцизы на пиво,коньяк,вино-те алкопродукты которые невозможно или очень сложно произвести в домашниз условиях. И все акцизы направить на финансирование Военпрома и Армии. И акцизы на роскошь тоже увелистить:на икру и деликатесы,на автомобили дороже 15 тыс долларов(в нищей Украине 15 тыс это роскошь) на квартиры более 100 квадратов и тд. в условиях войны защиточные граждане должны больше платить на Армию и военпром.
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24.04.2024 18:31 Відповісти
Влада ж сама себе каструвати не буде 😁

Тут треба спеціаліста який би кастрував таку владу.
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24.04.2024 20:43 Відповісти
Так давайте выберем ЧЕСТНОГО Президента который не связан с Каламойским(и не зависит от него) или другим олигархом. И он все сделает. У меня кандидаты только из тех кто ВОЕВАЛ. Четыреждыуклонисты-сразу стоп
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24.04.2024 21:10 Відповісти
Непогане побажання - не зависит от него) или другим олигархом, такого скоріше за все в реальності немає.
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25.04.2024 00:45 Відповісти
Тобто, безакцизною залишити лише горілку. Бо її дуже просто виробити на домашній кухні? Чи я щось не так розумію?
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25.04.2024 00:57 Відповісти
Так-на водку меньше акциз посколтку ее каждый может изготовить дома на кухне за 3 дня.В отличии от пива,вина,коньяка) Ну и нужно разобратся с нелегальным спиртом которые через инетмагазины пррл=дают и приравнять оборот нелегального спирта к продаже наркотиков и давать 10 лет тюрьмы за такое. За продажу алкогноля без акциза-в том числе и домашнего изготовления. Для себя или для гостей бесплатно-мощещь делать самогон и вино,но не для продажи без акциза
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25.04.2024 06:47 Відповісти
Чому Туборг на болотах продається?
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24.04.2024 18:50 Відповісти
1715
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24.04.2024 20:11 Відповісти
Колись на початку виробництва це пиво подобалось. Зараз ні.
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25.04.2024 00:55 Відповісти
В Харкові з початку війни закрили найбільший пивзавод Харкова - Рогань, кацапи неодноразово його обстрілювали як мінами, так і РСЗВ.
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24.04.2024 20:42 Відповісти

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