Данська Carlsberg інвестує в Україну 2 мільярди гривень

Данська Carlsberg Group інвестує в український бізнес близько 2 мільярдів гривень протягом 2023-2024 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії за підсумками візиту СЕО Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена, який вдруге відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Під час візиту СЕО Carlsberg Group обговорив інвестиції з Президентом України. Ааруп-Андерсен під час зустрічі розповів про допомогу Данії і запевнив у підтримці України. Своєю чергою Володимир Зеленський висловив упевненість, що співпраця між країнами буде й надалі розвиватися та зміцнюватися.

"Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам", – наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі.

CEO Carlsberg Group також відвідав Київський пивоварний завод PJSC Carlsberg Ukraine, на якому минулого року було встановлено нову виробничу лінію, та висловив подяку українським колегам за їх стійкість в умовах війни.

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У пресслужбі компанії зауважують, що одним із ключових моментів візиту стало підписання Меморандуму про поглиблення співпраці між Україною та Данією, який відкриває нові можливості в таких ключових сферах як торгівля, інвестиції, енергетика, суднобудування, розвиток морської портової інфраструктури. Зокрема, Меморандум передбачає виділення данським урядом 40 млн євро на підтримку українського приватного сектору та створення нових робочих місць, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Carlsberg Group є одним із найбільших данських інвесторів в Україні, володіє трьома пивоварнями в країні та є одним із найбільших платників податків, сплачуючи понад 3 мільярди гривень податків та зборів щороку.