"єЧергу" для автобусів запустили на 10 пунктах пропуску з Молдовою

Відсьогодні, 24 квітня, на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Одне із ключових завдань реформи, щоб кожен автобус перетинав кордон вчасно, а пасажири не змушені були чекати годинами перед кордоном. Для цього ми поступово запроваджуємо можливість обирати час перетину кордону для кожного автобусу відповідно до його розкладу руху", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що понад місяць така опція працює на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею, де їдуть лише регулярні автобуси, і там уже помітно результат.

"Кількість автобусів, що перетинають кордон за добу не зменшилась, натомість всі їдуть відповідно до вказаного часу. Тобто наші люди більше не чекають у фізичних чергах. Паралельно, спільно з Державною прикордонною службою працюємо над тим, щоб збільшувати пропускну здатність кордону саме для автобусів, це дозволить забезпечити більше можливостей перевізникам обирати час перетину кордону", – підкреслив Кубраков.

Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до "Мамалига – Крива" та "Могилів-Подільський – Отач" додадуться:

"Виноградівка – Вулканешти",

"Малоярославець 1 – Чадир-Лунга",

"Нові Трояни – Чадир-Лунга",

"Рені – Джурджулешти",

"Серпневе 1 – Басараб‘яска",

"Старокозаче – Тудора",

"Табаки – Мирне",

"Росошани – Бричень".

Згодом така можливість буде доступна на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00.

Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.

Нагадаємо, у серпні минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску для автобусів.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски. На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.