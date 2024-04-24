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Канада дозволила Airbus використовувати титан з Росії попри санкції

airbus

Канада у якості виключення дозволила виробникові літаків Airbus використовувати у виробництві російський титан після того, як уряд країни першим у світі заборонив імпорт цього стратегічного металу в своєму останньому пакеті санкцій проти Росії.

Інформацію про це підтвердили в Airbus Canada у відповідь на запит Reuters.

"Airbus знає про те, що канадський уряд наклав санкції на "ВСМПО" (російська корпорація "ВСМПО-Авісма", – ред.), і отримав необхідний дозвіл для забезпечення операцій Airbus відповідно до застосовних санкцій", – заявили в компанії.

В Airbus Canada не уточнили, на який період видано такий дозвіл, в уряді Канади коментувати рішення відмовилися.

Цей крок розвіє занепокоєння щодо того, що виробництво на канадських заводах Airbus могло б постраждати через фактичну заборону на імпорт російського титану до Канади, зазначає Reuters.

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Як повідомлялося, російська корпорація "ВСМПО-Авісма" – найбільший у світі виробник титану. Вона потрапила під санкції Канади у лютому 2024 року.

У грудні 2022 року Airbus обіцяв повністю відмовитися від використання російського титану "у найближчі місяці". До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "ВСМПО-Авісма" забезпечувала 65% усього постачання металу для Airbus.

Автор: 

Канада (498) росія (14116) санкції (4357) Airbus (134) титан (46)


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Капиталізм! Як казали раніше, за 100% прибутку немає кордонів отримання нього, навить за рахунок життя!
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24.04.2024 17:37 Відповісти
адін раз - не п*дарас.
подвійні стандарти, як вони є.
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24.04.2024 19:14 Відповісти

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