Канада дозволила Airbus використовувати титан з Росії попри санкції

Канада у якості виключення дозволила виробникові літаків Airbus використовувати у виробництві російський титан після того, як уряд країни першим у світі заборонив імпорт цього стратегічного металу в своєму останньому пакеті санкцій проти Росії.

Інформацію про це підтвердили в Airbus Canada у відповідь на запит Reuters.

"Airbus знає про те, що канадський уряд наклав санкції на "ВСМПО" (російська корпорація "ВСМПО-Авісма", – ред.), і отримав необхідний дозвіл для забезпечення операцій Airbus відповідно до застосовних санкцій", – заявили в компанії.

В Airbus Canada не уточнили, на який період видано такий дозвіл, в уряді Канади коментувати рішення відмовилися.

Цей крок розвіє занепокоєння щодо того, що виробництво на канадських заводах Airbus могло б постраждати через фактичну заборону на імпорт російського титану до Канади, зазначає Reuters.

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Як повідомлялося, російська корпорація "ВСМПО-Авісма" – найбільший у світі виробник титану. Вона потрапила під санкції Канади у лютому 2024 року.

У грудні 2022 року Airbus обіцяв повністю відмовитися від використання російського титану "у найближчі місяці". До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "ВСМПО-Авісма" забезпечувала 65% усього постачання металу для Airbus.