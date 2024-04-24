"Укренерго" достроково обмежило постачання електроенергії для бізнесу у всіх регіонах (оновлено)

Ввечері, 24 квітня, будуть застосовані обмеження енергопостачання промислових споживачів, тобто графіки обмеження потужності.

Спочатку пресслужба НЕК "Укренерго" анонсувала обмеження постачання електроенергії для промисловості з 18:00 до 22:00, однак пізніше уточнила, що такі обмежененя довелося запровадити вже з 17:00.

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" повідомляє, що сьогодні, 24 квітня з 17:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності). Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України.

Як пояснили в "Укренерго", необхідність обмеження енергопостачання – наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Крім того, через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. Водночас, в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.