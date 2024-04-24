Суд арештував столичний ТРЦ "Гулівер" Поліщука, його передадуть в управління АРМА
Суд арештував київський торговельно-офісний центр "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука, Офіс генерального прокурора ініціював його передачу в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн грн, повідомляє Радіо Свобода.
Судове засідання у справі призначене на 26 квітня, свідчать дані порталу "Судова влада України".
Перед цим, 9 квітня 2024 року, Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.
Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.
Як повідомлялося, під час повномасштабної війни власник ТРЦ "Гуллівер" та мережі магазинів "Ельдорадо" бізнесмен Віктор Поліщук вільно виїздив з дружною за кордон на відпочинок як волонтер, а оформлена на його родичку фірма скупила елітних автомобілів на 100 млн грн.
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ну що "купила авто", то ж він бізнесмен, що з нього візьмеш, крім грошей, як совісті нема.
а, що не мобілізований, ну хто ж такий "грошовий мішок" в змозі, всюди й того менших обходять десятою дорогою...https://biz.censor.net/n3486109
ска не країна а казка - в багатих відбирають щоб бідним, тобто майбутьнім багатим віддати
Взагалі мутна контора - при бюджеті в майже 200млн гривень повернули лише 30 і планують так же на наступні три роки, це як така математика взагалі працює? https://arma.gov.ua/files/general/2023/09/19/20230919173337-42.pdf
Хіба в ЗЕ-Україні є суди ? Є Найвеличніший , його пророк Єрмак зі своїми заступниками-апостолами , один з яких ,Ттатаров, заміняє колишні корупційні суди .
Так і повинно бути . За це і голосували 21 квітня 2019 року 73% Бовдурів та Телепнів! В минулу неділю поздоровляв знайомих ЗЕЛЯбобиків з п'ятиріччям Великої Перемоги над Порохом та "поганим" життям при Пороху, цьому страшному Шоколадному Злодію та Мародеру на крові , вбившого свого брата ( була така цікава інформація перед виборами 2019 року на каналах Хасид-ТВ ).
Після такої "перемоги" ніякі поразки вже не страшні !
Доречі , якщо цей Поліщук голосував за ЦЬОГО , то мені його не жалко , що ЦІ його знежирюють ! Так само , як не жалко Беню , який був фронтменом хасидо-олігархів України , які впарили "мудрому наріду73%" ЦЬОГО в якості Президента.