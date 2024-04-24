Суд арештував столичний ТРЦ "Гулівер" Поліщука, його передадуть в управління АРМА

Суд арештував київський торговельно-офісний центр "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука, Офіс генерального прокурора ініціював його передачу в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн грн, повідомляє Радіо Свобода.

Судове засідання у справі призначене на 26 квітня, свідчать дані порталу "Судова влада України".

Перед цим, 9 квітня 2024 року, Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.

Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

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Як повідомлялося, під час повномасштабної війни власник ТРЦ "Гуллівер" та мережі магазинів "Ельдорадо" бізнесмен Віктор Поліщук вільно виїздив з дружною за кордон на відпочинок як волонтер, а оформлена на його родичку фірма скупила елітних автомобілів на 100 млн грн.