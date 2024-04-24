БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3676 відвідувачів онлайн
Новини
3 178 8

Суд арештував столичний ТРЦ "Гулівер" Поліщука, його передадуть в управління АРМА

гулливер

Суд арештував київський торговельно-офісний центр "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука, Офіс генерального прокурора ініціював його передачу в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн грн, повідомляє Радіо Свобода.

Судове засідання у справі призначене на 26 квітня, свідчать дані порталу "Судова влада України".

Перед цим, 9 квітня 2024 року, Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.

Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

Читайте також: Власник ТРЦ "Гуллівер" Поліщук оформив на родичку елітних авто на 100 мільйонів і їздить за кордон під виглядом волонтера, – "Схеми"

Як повідомлялося, під час повномасштабної війни власник ТРЦ "Гуллівер" та мережі магазинів "Ельдорадо" бізнесмен Віктор Поліщук вільно виїздив з дружною за кордон на відпочинок як волонтер, а оформлена на його родичку фірма скупила елітних автомобілів на 100 млн грн.

Автор: 

Поліщук (66) ТРЦ (237) АРМА (422)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Віктор Поліщук вільно https://biz.censor.net/news/3478746/vlasnyk_trts_gulliver_polischuk_oformyv_na_rodychku_elitnyh_avto_na_100_milyioniv_i_yizdyt_za_kordon, а оформлена на його родичку фірма скупила елітних автомобілів на 100 млн"

ну що "купила авто", то ж він бізнесмен, що з нього візьмеш, крім грошей, як совісті нема.
а, що не мобілізований, ну хто ж такий "грошовий мішок" в змозі, всюди й того менших обходять десятою дорогою...https://biz.censor.net/n3486109
показати весь коментар
24.04.2024 18:55 Відповісти
А Я ДУМАЛ ЕГО ЗАДОНАТЯТ ВСУ !?)
показати весь коментар
24.04.2024 21:17 Відповісти
а навіщо ЗСУ трц? а їм потрібно нагрблені активи десь ділити
ска не країна а казка - в багатих відбирають щоб бідним, тобто майбутьнім багатим віддати
показати весь коментар
25.04.2024 03:46 Відповісти
комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів з бюджету на 24р (https://arma.gov.ua/files/general/2024/02/07/20240207151817-88.pdf) виходить що там 195 працівників "апарату" то що по 1000 кв.м на рило? а не трісне?
Взагалі мутна контора - при бюджеті в майже 200млн гривень повернули лише 30 і планують так же на наступні три роки, це як така математика взагалі працює? https://arma.gov.ua/files/general/2023/09/19/20230919173337-42.pdf
показати весь коментар
25.04.2024 03:53 Відповісти
Так це ж зелений общак
показати весь коментар
25.04.2024 08:16 Відповісти
Ого, крупний бізнесмен купував дорогі авто та два буханці хліба замість одного? Розкуркулити!
показати весь коментар
25.04.2024 08:07 Відповісти
І саме, цікаве, що звинувачують в так званому "ухиленні" від сплати податків на 146 мільйонів гривень (це 3.7 мільйони доларів, приблизно, як дорогий котедж), а забрали в зелений общак торгівельний центр, хмарочос в центрі столиці.
показати весь коментар
25.04.2024 08:15 Відповісти
"Суд арештував київський торговельно-офісний центр "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука, Офіс генерального прокурора ініціював його передачу в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів ...".
Хіба в ЗЕ-Україні є суди ? Є Найвеличніший , його пророк Єрмак зі своїми заступниками-апостолами , один з яких ,Ттатаров, заміняє колишні корупційні суди .

Так і повинно бути . За це і голосували 21 квітня 2019 року 73% Бовдурів та Телепнів! В минулу неділю поздоровляв знайомих ЗЕЛЯбобиків з п'ятиріччям Великої Перемоги над Порохом та "поганим" життям при Пороху, цьому страшному Шоколадному Злодію та Мародеру на крові , вбившого свого брата ( була така цікава інформація перед виборами 2019 року на каналах Хасид-ТВ ).

Після такої "перемоги" ніякі поразки вже не страшні !

Доречі , якщо цей Поліщук голосував за ЦЬОГО , то мені його не жалко , що ЦІ його знежирюють ! Так само , як не жалко Беню , який був фронтменом хасидо-олігархів України , які впарили "мудрому наріду73%" ЦЬОГО в якості Президента.
показати весь коментар
25.04.2024 09:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 