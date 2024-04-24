"Інтерпайп" запропонував змінити систему бронювання працівників у прифронтових регіонах

Українська промислова компанія "Інтерпайп" пропонує скоригувати систему бронювання працівників, що допоможе промисловим підприємствам у прифронтових регіонах пом’якшити проблему кадрового голоду.

Про це директор з персоналу "Інтерпайпу" Віталій Пахомов заявив у статті для української редакції Forbes.

"За державними нормами, на критично важливих підприємствах, до яких належить "Інтерпайп", бронюванню підлягають 50% військовозобов’язаних від поточної кількості, при чому вже мобілізовані працівники є не військовозобов’язаними, а військовослужбовцями. Відповідно, ми можемо бронювати половину поточної кількості за мінусом мобілізованих. Фактично, чим більше наших співробітників ми віддаємо фронту, тим менше можемо забронювати тих, хто залишився працювати", – констатував управлінець.

За його словами, критично важливий для "Інтерпайпу" хоча б один із трьох варіантів пом’якшення обмежень бронювання.

"Це або аналогічно підприємствам паливно-енергетичного комплексу зняття обмежень щодо кількості військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню. Або збільшення до 80% кількості заброньованих. Або хоча б дозвіл додатково бронювати 100% чисельності мобілізованих працівників", – пояснив директор з персоналу компанії.

Він також закликав розглянути можливість зняти обмеження або збільшити квоту для компаній, в яких багато чоловічої праці.

Пахомов додав, що друга життєво необхідна зміна – це 3-місячний імунітет від мобілізації для нових працівників, аби компанія мала змогу їх забронювати.

"Адже офіційний прийом на роботу військовозобов`язаного працівника передбачає постановку його на військовий облік і з великою ймовірністю негайну мобілізацію, наразі це – серйозний стоппер для потенційних кандидатів, які надають перевагу тимчасовій договірній зайнятості в маленьких компаніях", – зазначає топменеджер.

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Він припустив, що без таких змін зупинка виробництва через брак персоналу – цілком імовірний сценарій.

За словами Пахомова, наразі "Інтерпайп" намагається уникнути цього, тамуючи кадровий голод у прифронтових містах, де розташовані його підприємства – якщо неповністю, то хоча б уповільнити критичне загострення цієї проблеми.

Він зауважив, що найгостріша проблема з кадрами у Нікополі, який з липня 2022 року є зоною бойових дій, дві третини населення міста виїхали, а чоловіки на фронті. Люди на заводах працюють понаднормово, іноді без вихідних. Це компенсується матеріально, але в такому режимі можливо працювати обмежений час.

"Інтерпайп" створює для своїх працівників безпечні умови на виробництві, пропонує безпрецедентний соціальний пакет для співробітників у зоні бойових дій, працює зі студентами профтеху та технічних вишів, наймає працівників без відповідних навичок і навчає безпосередньо на виробництві", – додає Пахомов.