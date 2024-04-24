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Новини
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Агенція Міноборони уклала угоди на придбання не потрібних Резнікову "мавіків" на 575 мільйонів

зсу,дрони,mavic,мавік

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони минулого тижня оприлюднила ще 12 звітів про укладені угоди на постачання дронів DJI на загальну суму 342,61 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, закупили 1,8 тис. дронів Mavic 3Е загальною вартістю 225,09 млн грн. З урахуванням раніше укладених контрактів, середня ціна придбаних дронів цієї моделі становить 127 тис. грн за комплект.

Крім того, "Агенція оборонних закупівель" за 117,52 млн грн законтрактувала 600 дронів Мavic 3T. Середня ціна дрона цієї моделі у контрактах держпідприємства Міноборони склала 194 тис. грн за комплект.

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Відтак, з урахуванням попередніх звітів, загалом у квітні "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала 3000 дронів Mavic 3Е і 1000 Мavic 3T на загальну суму 575,22 млн грн.

До комплектації цих дронів входять три додаткові батареї та зарядний пристрій загальною вартістю понад 20 тис. грн. З урахуванням цього, мавіки у контрактах держпідприємства в середньому на 20% дешевші від останніх великих закупівель Держслужби спецзв’язку і інформатизації, які були проведені восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше Міноборони не закуповували такі дрони, а колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що військові їх "не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони".

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Міноборони (941) Prozorro (1737) закупівлі (2588) дрони (358)


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резніков Щеневтік?
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24.04.2024 15:37 Відповісти
Чекає коли яйця будуть по 17 гривень.
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24.04.2024 15:43 Відповісти
Рєзніков накерував, на повну конфіскацію і на срок
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24.04.2024 15:44 Відповісти
Так себе шахер-махер, нажива на этой сделке - 4.5 млн. евро.
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24.04.2024 16:00 Відповісти
Дроны свадебные, только яички настоящие по 17 гривен и форма зимне-летняя .
Но теперь вместо яичек будут дрончики , ой вей ...
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24.04.2024 16:00 Відповісти

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