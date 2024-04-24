Агенція Міноборони уклала угоди на придбання не потрібних Резнікову "мавіків" на 575 мільйонів

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони минулого тижня оприлюднила ще 12 звітів про укладені угоди на постачання дронів DJI на загальну суму 342,61 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, закупили 1,8 тис. дронів Mavic 3Е загальною вартістю 225,09 млн грн. З урахуванням раніше укладених контрактів, середня ціна придбаних дронів цієї моделі становить 127 тис. грн за комплект.

Крім того, "Агенція оборонних закупівель" за 117,52 млн грн законтрактувала 600 дронів Мavic 3T. Середня ціна дрона цієї моделі у контрактах держпідприємства Міноборони склала 194 тис. грн за комплект.

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Відтак, з урахуванням попередніх звітів, загалом у квітні "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала 3000 дронів Mavic 3Е і 1000 Мavic 3T на загальну суму 575,22 млн грн.

До комплектації цих дронів входять три додаткові батареї та зарядний пристрій загальною вартістю понад 20 тис. грн. З урахуванням цього, мавіки у контрактах держпідприємства в середньому на 20% дешевші від останніх великих закупівель Держслужби спецзв’язку і інформатизації, які були проведені восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше Міноборони не закуповували такі дрони, а колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що військові їх "не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони".