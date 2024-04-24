В Україні з’явилася нова професія для супроводу та підтримки ветеранів

До Реєстру кваліфікацій внесли дані щодо професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Зазначається, що цей професійний стандарт розроблено для запровадження в Україні професійного супроводу ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів – на шляху переходу від військової служби до цивільного життя.

"Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу.

Насамперед, йдеться про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим захисникам та захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг", – зазначив заступник міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір.

Зокрема, фахівець із супроводу надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.