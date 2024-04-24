Рада підтримала нову редакцію закону про виробництво та обіг підакцизних товарів

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Відповідний законопроєкт №10346 ухвалено у першому читанні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Це повністю нова редакція закону №481, що був прийнятий у 1995 році, і за майже 30 років своєї дії явно потребував значного оновлення", – пояснив голова комітету.

За його словами, законопроєкт, зокрема, передбачає:

спрощення процедури отримання ліцензій та перехід на електронну форму замість паперової форми ліцензій;

безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

на певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії;

удосконалення структури та порядку адміністрування державних реєстрів;

з метою унеможливлення нелегального виробництва тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів".