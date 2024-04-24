Ukraine Facility: Україна отримала другий транш від ЄС на 1,5 мільярда євро

До українського бюджету надійшов другий транш в межах перехідного фінансування обсягом 1,5 млрд євро за програмою Євросоюзу Ukraine Facility.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що у березні Україна отримала перший транш обсягом 4,5 млрд євро. "Виконавши всі 5 реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом 6 млрд євро передбачених механізмом перехідного фінансування", – йдеться у повідомленні.

Як додали у Мінфіні, 15 квітня Єврокомісія схвалила План України у межах Ukraine Facility, що містить конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприятимуть стійкому розвитку економіки України. Рішення потребує остаточного затвердження Радою ЄС.

Після ухвалення Плану а також підписання усіх міжнародних договорів та виконання внутрішньодержавних процедур, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано ще 1,9 млрд євро безумовного фінансування.

Ukraine Facility – це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд – 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку – 4,76 млрд євро.

Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної підтримки України. Із лютого 2022 року бюджет отримав понад 31 млрд євро.