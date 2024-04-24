5 літаків, 4 автівки та бізнес: Суд конфіскував майно зрадника Балицького
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував санкцію і стягнув у дохід держави активи колишнього народного депутата України, а нині голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького, а також його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором.
Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 23 квітня, задовольнивши позов Міністерства юстиції частково, повідомляється не сайті суду.
Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави активи:
- три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;
- чотири легкових автомобілі;
- п’ять літаків;
- саморобне туристичне судно;
- кошти на банківських рахунках;
- частки у дев’ятьох компаніях.
Це рішення може бути оскаржено протягом п’яти днів з дня проголошення.
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Як повідомлялося, Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію майна Балицького та його родичів на початку квітня.
За даними міністерства, його батько – Віталій Балицький – надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ з метою виготовлення та ремонту їх озброєння. Своєю чергою син Балицького Олександр вступив у проросійське воєнізоване угруповання і приймає активну участь на боці РФ проти Збройних сил України.
Нагадаємо, колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення РФ одним з перших публічно підтримав російських окупантів.
В Україні Балицького засудили до 15 років тюрми. Зрадника визнано винним за двома статтям КК України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).
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