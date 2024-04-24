5 літаків, 4 автівки та бізнес: Суд конфіскував майно зрадника Балицького

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував санкцію і стягнув у дохід держави активи колишнього народного депутата України, а нині голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького, а також його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 23 квітня, задовольнивши позов Міністерства юстиції частково, повідомляється не сайті суду.

Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави активи:

три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;

чотири легкових автомобілі;

п’ять літаків;

саморобне туристичне судно;

кошти на банківських рахунках;

частки у дев’ятьох компаніях.

Це рішення може бути оскаржено протягом п’яти днів з дня проголошення.

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Як повідомлялося, Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію майна Балицького та його родичів на початку квітня.

За даними міністерства, його батько – Віталій Балицький – надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ з метою виготовлення та ремонту їх озброєння. Своєю чергою син Балицького Олександр вступив у проросійське воєнізоване угруповання і приймає активну участь на боці РФ проти Збройних сил України.

Нагадаємо, колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення РФ одним з перших публічно підтримав російських окупантів.

В Україні Балицького засудили до 15 років тюрми. Зрадника визнано винним за двома статтям КК України: