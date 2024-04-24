Грузія продовжила термін безвізу для українців до трьох років
Уряд Грузії збільшив термін безвізового перебування в країні для українців до трьох років.
Як пише Грузія Online, відповідні зміни були внесені у постанову №255 "Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати в Грузію без візи".
Згідно із поправкою, громадянам України дозволений в’їзд в Грузію без візи та перебування в країні впродовж повних трьох років.
Раніше цей термін був обмежений одним роком, однак у лютому 2023 року був продовжений до двох років.
За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебувало близько 27 тис. громадян України.
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