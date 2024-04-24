Уряд розширив програму компенсацій аграріям за вітчизняну сільгосптехніку

Кабінет міністрів розширив перелік української сільгосптехніки, вартість якої частково компенсується коштом держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників. В оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу включено 2 289 номенклатурних позицій.

Серед доданих до переліку позицій, зокрема, трактори для сільського та лісового господарства, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, обприскувачі для хімічного захисту та інше.

По мірі надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися. Заявки на цей рік подаються до 31 жовтня.

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, програма допоможе агровиробникам оновити парк техніки і стати більш продуктивними.

Цього року на реалізацію програми в бюджет заклали 1 млрд грн. Підтримку від держави зможуть отримати 4 000 аграріїв.