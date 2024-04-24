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Новини
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Рада підтримала законопроєкт про створення "клубу білого бізнесу". Що він передбачає

вр,парламент,рада,верховна

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №11084 про так званий "клуб білого бізнесу".

Про це повідомив заступник голови комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 270 наредпів.

"Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється", – пояснив Железняк.

Відповідно до проєкту закону, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Раніше про розробку законопроєкту повідомляв голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Він зазначав, що документ запроваджує Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього Переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо.

Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Автор: 

бізнес (1161) ВР (2852) податки (2394)


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Навіть нічого коментувати, якийсь сюр!
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24.04.2024 17:13 Відповісти
«Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших».

скільки коштує перший внесок та річний абонемент, в цей особистий гаманець гетьманцева?
скільки поважних бізнесменів лохів поведетеся на ці розводки?
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24.04.2024 18:06 Відповісти
за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер Джерело: https://biz.censor.net/n3486067
ЗЕлена мерзота тепер "смотрящіх" називатиме "комплаєнс-менеджер" ... Бляха-муха це так потужно, так креативно, ну тепер уж точно економіка розквітне як та ряска на болоті... Дагонім Сінгапур та пєрєгонім Південну Корею!!! Інвестори вже займають чергу щоб віддати свої мільярди "комплаєнс-менеджерам" з офісного шапітолію! ЗЕ-лохторат вже сцить кіпятком про потужні рехворми найвеличнішого покидька лідОра всесвіту... Знущання над стікаючою кровю країною триває, под бурниє і прадалжитєльниє аплодісмєнти здитинілої юрби ...
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24.04.2024 18:46 Відповісти
а кто председатель этого "клуба рога и копыта" фсбэшник Елдак или Крысы беня, пинчук, ахмет...???
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24.04.2024 20:11 Відповісти
Маячня!
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25.04.2024 07:00 Відповісти
З таким професійно-квартальним розмахом можна прийняти закон "про обдовбаного зеленого клована на підсосі у кремля"
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25.04.2024 14:11 Відповісти
Немає нічого такого в тому, щоб винагороджувати кращих. Нехай вони будуть прикладом.
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25.04.2024 14:36 Відповісти

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