Суд заарештував директора компанії, близької до "хрещеного батька" контрабанди Альперіна

Детективи Бюро економічної безпеки затримали директора компанії, яка займалася незаконним виробництвом цигарок. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Він підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підроблені, підробці марок акцизного податку, незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік перебував у розшуку півтора року.

Раніше правоохоронці встановили, що підприємство, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляли та продавали сигарети з підробленими марками акцизного податку.

За даними БЕБ, компанія компанія афілійована до відомого підсанкційного одеського контрабандиста Вадима Альперіна.

Під час слідства детективи вилучили понад 1,2 млн пачок тютюнових виробів на 70 млн грн. За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

Також під час обшуків були вилучені майже 20 тонн тютюнової сировини, обладнання для промислового виготовлення тютюнових виробів, 2 лінії для їх пакування тощо.

На вилучені лінії суд наклав арешт, але згодом він був знятий, оскільки майно перебувало в оренді, а кінцевим власником було підконтрольне підприємство.