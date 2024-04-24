Споживання електроенергії зростає, аварійна допомога залучається майже цілодобово, – "Укренерго"

Станом на ранок 24 квітня споживання електроенергії по країні зросло на 10%. Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Утім, вчора під час вечірнього максимуму о 21:00 споживання було на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня – через застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Зазначається, що протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн", – додають енергетики.

Тож, компанія закликає громадян ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Крім того, через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області.

З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії

є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

Упродовж майже всієї доби, за виключенням нічних годин, планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 13 764 Мвт-год.