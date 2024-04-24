Уряд вирішив створити мережу стартап-шкіл на базі університетів

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запровадження експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Зазначається, що проєкт посилить співпрацю університетів та науково-дослідних установ із бізнесом і сприятиме збільшенню частки наукоємних стартапів та інноваційної продукції в Україні за ключовими напрямами.

У межах проєкту планують створити шість таких стартап-шкіл. Для цього міністерство проведе конкурсний добір серед ЗВО та наукових установ.

Основні критерії конкурсного добору для закладів вищої освіти та наукових установ:

комерційна ефективність наукових, науково-технічних проєктів;

наявність інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової установи;

досвід співпраці з приватним сектором;

потенціал розвитку екосистеми стартапів закладу вищої освіти, наукової установи з урахуванням пріоритетних державних потреб.

Конкурсний добір та старт реалізації проєкту заплановано на початок літа.

Як наголошують у МОН, мережа інкубаторів-акселераторів допоможе в тестуванні наукових проєктів, пошуку та залученню інвесторів, наданні фінансової підтримки на початковому етапі розвитку стартапу. У подальшому планують залучити до проєкту якомога більше університетів та наукових установ всієї України.