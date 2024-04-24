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Частина Одеси залишилася без світла внаслідок обстрілу

енергетика,світло

Унаслідок ранкового обстрілу частина Одеси залишилася без світла. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"В Одесі внаслідок обстрілу відключені повітряні лінії та підстанції, є знеструмлені споживачі. Тривають відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Як додали в ДТЕК, наразі без світла залишається частина осель в Хаджибейському районі міста.

Автор: 

Одеса (921) електроенергія (4220) Міненерго (917)


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