Безпілотники СБУ атакували нафтобази у Смоленській області (оновлено)

У ніч проти 24 квітня безпілотники атакували дві нафтобази у Смоленській області.

Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін.



"Ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідують наслідки", – зазначив він у Telegram.



За даними Telegram-каналу Shot, перший вибух пролунав о 3:15 ночі в районі нафтової бази біля села Раздорово (близько 20 км від Смоленська). Приблизно через 15 хвилин пролунав ще один вибух, після якого в районі промислового об'єкту з'явилася зарево та дим. Близько четвертої ранку було чути ще кілька гучних вибухів.

За даними Інтерфакс-Україна, минулої ночі дві нафтобази в Смоленській області вразили дрони Служби безпеки України. Там зберігалося 26 тисяч кубометрів палива.



"Цієї ночі "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачування паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево та Роздарово Смоленської області Росії", – наголосив співрозмовник агентства.



Після потужних вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.



За словами джерела, СБУ продовжує ефективно знищувати військову інфраструктуру та логістику, яка забезпечує паливом російську армію в Україні. "Ці об'єкти є і будуть нашими абсолютно законними цілями", – наголосив співрозмовник агентства.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

Як повідомлялося, остання атака українських дронів на російські НПЗ відбулася 2 квітня. Удари по російській нафтопереробці критикували у США. Міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.