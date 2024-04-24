Більше половини новобудов в Україні мають проблеми із землею, – "Опендатабот"

Серед майже 400 проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Водночас забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Але найкритичніша ситуація, за словами аналітиків, у 9 майбутніх комплексах – в Реєстрі речових прав відсутня інформація про зв’язок землі із будівництвом.

"Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову – це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в неї жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо", – зазначив засновник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.

Дані про усі новобудови країни зібрано в проєкті "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов". У його межах в режимі реального часу експерти відстежують ризики та створюють інформацію для матеріалів журналістам та суспільству.

До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:

відсутність дозволів на будівництво;

відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;

договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;

невідповідність цільового призначення земельної ділянки — тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;

наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;

невідповідність будівництва до містобудівних умов (етажність та висотність).

Проєкт створений за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.