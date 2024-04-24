Українці стали частіше дарувати автомобілі. За місяць – зростання у 6 разів

У квітні в сервісних центрах МВС фіксують значне зростання кількості реєстраційних дій із транспортними засобами.

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування.

Зокрема, з початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування. За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня.

Як повідомлялося, за новим законом про мобілізацію на потреби військових можуть вилучати авто у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.