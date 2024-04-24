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Українці стали частіше дарувати автомобілі. За місяць – зростання у 6 разів

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У квітні в сервісних центрах МВС фіксують значне зростання кількості реєстраційних дій із транспортними засобами.

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування.

Зокрема, з початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування. За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня.

Як повідомлялося, за новим законом про мобілізацію на потреби військових можуть вилучати авто у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.

Автор: 

авто (4101) МВС (528) реєстрація (279)


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Топ коментарі
+7
Прийму в дарунок 2-3 річну Toyota Corolla
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24.04.2024 09:45
+5
Багатії ''позбуваються'' другого авто
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24.04.2024 09:47
+5
Граждане пытаются спасти сое имущество. Это нормально.
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24.04.2024 09:56
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Прийму в дарунок 2-3 річну Toyota Corolla
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24.04.2024 09:45 Відповісти
"Корови" немає, є "Авуді 30 рочків !..
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24.04.2024 14:04 Відповісти
Багатії ''позбуваються'' другого авто
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24.04.2024 09:47 Відповісти
Ха ха..Відберуть у тракториста чи токаря ....а дарують ті хто не хоче або не може відкупитись
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24.04.2024 09:50 Відповісти
тобто? вот ти серйозно? дві машини по умовних 10 тиж баксів - це дуже дорого? чи ти це вважаєш шо таке можуть "багатії"? Ну вот чесно? звідки ви беретесь такі нероби, які у інших гроші рахуєте?
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24.04.2024 16:10 Відповісти
хто друге даруе, хто ''позбуваються'' 8-10 авто - на кота на собаку переписуе.....

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24.04.2024 10:55 Відповісти
бляха, ти маргінал, з якого ти когось прирівнюєш до багатів, якшо людина заробила на це авто???
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24.04.2024 16:06 Відповісти
з радістю та особистою вдячністю прийму подарунок: DEFENDER 110 3.0 300 75TH EDITION 110
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24.04.2024 09:51 Відповісти
Є москвич пирожок .хороша альтернатива
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24.04.2024 09:53 Відповісти
нє. дуже дорогий в обслуговуванні.
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24.04.2024 10:02 Відповісти
https://www.tiktok.com/@petushkov.andrey/video/7316088283904118022 Попакакуким против.
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24.04.2024 09:56 Відповісти
Граждане пытаются спасти сое имущество. Это нормально.
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24.04.2024 09:56 Відповісти
Розуміють, що ніхто їм нічого не компенсує.
Їх складно засуджувати за це.
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24.04.2024 10:39 Відповісти
Хіба бабуся депутата, яка все життя торгувала петрушкою, не здатна придбати якийсь Лексус ?
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24.04.2024 09:57 Відповісти
Угу..Або теслу-щоб петрушка не смерділа бензином.
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24.04.2024 09:59 Відповісти
що новий закон про мобілізацію робить
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24.04.2024 10:03 Відповісти
це мабудь маладим ригіАналам,тобто Зе ворам дарують
Мені ніхто на дарує нічого
окрім телемарафону
за мої кошти
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24.04.2024 10:38 Відповісти
Може хтось пінзіонеру подаруе, хочь нормальний ЗАЗ. Доїхат до цвінтаря. А віт там, горі, замовить слово. Скількі стоїт іржавіе по дворах.
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24.04.2024 11:56 Відповісти
Ну ти і кончена тварюка.
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24.04.2024 17:14 Відповісти
Легше стало?
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24.04.2024 18:41 Відповісти
Весь світ для України шукає зброю і грош - і поганий! При цьому українці в 6 разів стали один одному дарувати більше авто - і хороші! Як ці два феномени уживаються разом, не зрозуміло!
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24.04.2024 12:09 Відповісти
як як? с зеленою владою ще й не таких кульбітів побачиш
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24.04.2024 12:13 Відповісти
а операції по зміні статі у скільки зросли?
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24.04.2024 12:18 Відповісти
А може краще вони дарували автомобілі для ЗСУ чи "кому война а кому мать родна"?
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24.04.2024 12:23 Відповісти
Все правильно кажете, всі скинемось по автівці. Я якщо в умовного дядька володі, який був чи то лінивим чи то роздовбаєм немає, то грошима хай віддасть, а немає грошей, то якась хатинка да знайдеться у родини. Навіщо хата, якщо є центр незламності?
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25.04.2024 09:30 Відповісти
просто з новим законом про мобілізацію у людини може держава відірбати ченсо зароблене авто авто по курсу 39, а потім віддати компенсацію (а може і ні) по курсу 50. Це притому, шо людина заробила на друге авто, а держава нічого не зробила для цього, лише тикає носом у 65-ту статтю та новий мобілізаційний закон, при цьому купуючи умовні яйця по 17грн
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24.04.2024 16:08 Відповісти
То, може, зелені не від зла відбиратимуть автівки, просто не додумались, що автівки можна купувати у громадян. Тоді громадяни будуть в чергах стояти щоб продати за щедрою ціною
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25.04.2024 09:25 Відповісти

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