Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на $61 мільярд

Сенат США схвалив законодавчий пакет міжнародної допомоги, який передбачає виділення майже $61 млрд підтримки Україні.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

За відповідне рішення проголосували 79 сенаторів, проти – 18.

Після того законопроєкт мають передати на підпис президенту США Джо Байдену.

За даними ЗМІ, після того Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на $1 млрд, який може вперше містити далекобійні ракети ATACMS.

Крім допомоги Україні, пакет також включає $26 млрд допомоги Ізраїлю, $8 млрд на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також положення про нові санкції проти Росії, КНР та Ірану та повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.

Як повідомлялося, раніше Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників протягом місяців відмовлялися просувати цей захід.

Однак 20 квітня 2024 року Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу для України.