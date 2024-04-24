Литва не буде анулювати посвідки на проживання росіянам за часті поїздки додому

Сейм Литви проголосував проти анулювання посвідки на проживання білорусам та росіянам за поїздки на батьківщину більше одного разу на три місяці.

Раніше комітет Сейму з національної безпеки та оборони ухвалив постанову про анулювання посвідки на проживання росіянам і білорусам за поїздки додому частіше одного разу на місяць, якщо вони створюють загрозу безпеці Литви, передає The Moscow Times.

При цьому парламент Литви схвалив продовження санкцій до травня 2025 року щодо громадян Росії та Білорусі. Вони обмежують отримання віз, посвідок на проживання та купівлю житла.

Литовське національне радіо та телебачення зазначало, що з початку розв'язаною Росією війни проти України в країні було анульовано 2905 посвідок на проживання росіян та білорусів.

З початку російського вторгнення в Україну до Литви з проханням про тимчасові посвідки звернулися понад 55 тис. громадян Росії та Білорусі, ще 38 тис. подали документи на отримання постійних посвідок на проживання.