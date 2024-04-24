Opendatabot запустив сервіс для перевірки забудовників

Команда Opendatabot запустила новий безоплатний проєкт "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов", який допоможе перевіряти новобудови на правопорушення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Проєкт стане корисним для покупців – щоб ухвалювати обґрунтовані рішення при купівлі житла та контролювати надійність забудовника, журналістів-розслідувачів та громадських активістів – щоб стежити за належним містобудуванням і вчасно виявляти правопорушення, зазначається в повідомленні Мінцифри.

Opendatabot збирає та аналізує відкриті дані з:

Реєстру будівельної діяльності,

Єдиного державного реєстру судових рішень,

Державного земельного кадастру,

Єдиного державного реєстру,

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У Мінцифри нагадали, що понад половина українських новобудов має судові процеси щодо земельних ділянок.