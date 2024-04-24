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Opendatabot запустив сервіс для перевірки забудовників

строительство

Команда Opendatabot запустила новий безоплатний проєкт "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов", який допоможе перевіряти новобудови на правопорушення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Проєкт стане корисним для покупців – щоб ухвалювати обґрунтовані рішення при купівлі житла та контролювати надійність забудовника, журналістів-розслідувачів та громадських активістів – щоб стежити за належним містобудуванням і вчасно виявляти правопорушення, зазначається в повідомленні Мінцифри.

Opendatabot збирає та аналізує відкриті дані з:

  • Реєстру будівельної діяльності,
  • Єдиного державного реєстру судових рішень,
  • Державного земельного кадастру,
  • Єдиного державного реєстру,
  • Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У Мінцифри нагадали, що понад половина українських новобудов має судові процеси щодо земельних ділянок

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перевірка (637) будівництво (2221) забудова (219) OpenDataBot (67)


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