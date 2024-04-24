Opendatabot запустив сервіс для перевірки забудовників
Команда Opendatabot запустила новий безоплатний проєкт "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов", який допоможе перевіряти новобудови на правопорушення.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Проєкт стане корисним для покупців – щоб ухвалювати обґрунтовані рішення при купівлі житла та контролювати надійність забудовника, журналістів-розслідувачів та громадських активістів – щоб стежити за належним містобудуванням і вчасно виявляти правопорушення, зазначається в повідомленні Мінцифри.
Opendatabot збирає та аналізує відкриті дані з:
- Реєстру будівельної діяльності,
- Єдиного державного реєстру судових рішень,
- Державного земельного кадастру,
- Єдиного державного реєстру,
- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У Мінцифри нагадали, що понад половина українських новобудов має судові процеси щодо земельних ділянок.
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