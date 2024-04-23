Кабмін виділив 97 мільйонів на обладнання з розмінування

Кабінет Міністрів виділив Державній службі з надзвичайних ситуацій 49,5 млн грн для закупівлі трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу та придбання двох сідельних тягачів. Крім того, Міністерство оборони отримало понад 48 млн грн для закупівлі засобів, що забезпечують проведення робіт з гуманітарного розмінування.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кошти, зокрема, спрямовані на бюджетні програми "Забезпечення діяльності органів та підрозділів цивільного захисту, підготовку кадрів Державною службою України з надзвичайних ситуацій" та "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту".

На початку квітня повідомлялося, що міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад $700 млн в еквіваленті. Серед ключових донорів США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

До того Кабмін затвердив вимоги сертифікації механізованих засобів розмінування.