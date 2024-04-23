Допомога у веденні війни: Євросоюз готує санкції проти Туреччини, Китаю та ОАЕ за постачання товарів до Росії

Європейський Союз розробляє санкції проти 12 компаній, які продовжують порушувати торговельне ембарго, постачаючи до Росії заборонені західні товари. Йдеться про фірми, що базуються в Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Китаї та Гонконгу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ, передає The Moscow Times.

Назви компаній, однак, не наводяться.

За даними ЄС, ці компанії продали Росії обладнання "на мільйони євро". Імпорт включав технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени, а також компоненти, що використовуються в комп'ютерах для військової техніки.

Більшість обладнання вироблена в ЄС та США.

У документі наголошується, що ці постачання допомагають підтримувати технологічний прогрес Росії та її війну проти України.

Крім цього ЄС готує санкції щодо китайських та гонконгських компаній, які надають Росії супутникові знімки. Деякі фірми-порушники мають зв'язки з російськими та білоруськими фізичними та юридичними особами і раніше потрапили до чорних списків США.

На початку місяця стало відомо, що ЄС розпочав розробку 14 пакету санкцій проти Росії. Його почнуть обговорювати 24 квітня, щоби встигнути прийняти до кінця весни. Йтиметься про "великий список обмежень" із сильним акцентом на боротьбу з обходом уже чинних санкцій.

У тому числі ЄС хоче вплинути на дочірні компанії західних країн, які працюють за межами Європи та продовжують співпрацювати з РФ.

Крім цього, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом зазначав, що новий пакет передбачає заборону на імпорт скрапленого газу та заходи проти "тіньового флоту" Росії, який вивозить нафту в порушення цінової стелі, що дорівнює $60 за барель.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.