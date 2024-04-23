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Рада спростить торгівлю вживаними авто

авто

Верховна Рада ухвалила за основу підтримав законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.

"Нарешті прийнято за основу наш законопроект №9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС", – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує надати можливість суб'єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати й реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК, пише ЕП.

"На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов'язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", – зазначили в асоціації "Укравтопром".

Раніше повідомлялося, що найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків за перші три місяці 2024 року продемонстрували: Львівська область (6638 авто), місто Київ (4977) та Київська область (3635).

Автор: 

авто (4101) законопроєкт (1662) торгівля (851)


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Топ коментарі
+12
Давайте без етих пафосных громких заявлений. Власть не народу упростила жизнь и цены а упростила законы барыгам с таможенниками которые занимаются оптовой торговлей автомобилями и перепродают их холопам втридорога.
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23.04.2024 20:42
+10
І в якій ще країні такі ціни на 30 річні возики?
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23.04.2024 20:16
+8
А чому? вік авто чи трактора не є показником придатності чи непридатності. Технічний стан - найважливіше. Чому я не можу купити собі невелику вантажівку з капремонтом двигуна ( не чадить) аби я у гарячу пору не мав проблем з найманим транспортом? Чому у нас можуть їздити солорокалітні камази чи пятидесятилітні зіли з газонами, але не можна привезти щось таке більш пристойне? В Україні авто насправді не виробляються - нема повного циклу. то навіщо заважати людям купляти щось подешевше?
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23.04.2024 20:38
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І в якій ще країні такі ціни на 30 річні возики?
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23.04.2024 20:16 Відповісти
Не флуди. В Україні заборонений ввіз авто після 8 років.
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23.04.2024 20:26 Відповісти
Не флуди. Вживані авто ввозили в Україну з кінця 90-х і вік їх не зменшився з роками.
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23.04.2024 20:36 Відповісти
Про що ти болтаєш?
Мова йде про вік авто і відповідність єко стандартам.

І нові, і старі автомобілі, які ввозять в Україну, за законом України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" розмитнювати та реєструвати можуть, якщо вони відповідають таким екологічним нормам:
не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2025 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно.
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24.04.2024 01:16 Відповісти
А чому? вік авто чи трактора не є показником придатності чи непридатності. Технічний стан - найважливіше. Чому я не можу купити собі невелику вантажівку з капремонтом двигуна ( не чадить) аби я у гарячу пору не мав проблем з найманим транспортом? Чому у нас можуть їздити солорокалітні камази чи пятидесятилітні зіли з газонами, але не можна привезти щось таке більш пристойне? В Україні авто насправді не виробляються - нема повного циклу. то навіщо заважати людям купляти щось подешевше?
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23.04.2024 20:38 Відповісти
Станеш Зеленьським- купиш .
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24.04.2024 01:04 Відповісти
а в тій, якій нема свого автопрому, від слова ЗОВСІМ!!!!
ще коли випускали део та таврію, казали платити розмитнення щоб підтримувати свого виробника.
а тепер кого та за які яйця підтримуємо???
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23.04.2024 20:43 Відповісти
і ще забув сказати...
є ще тупіші в цьому питанні!
кубинці!
ті зараз можуть віддати 10к баксів за дуже "хороши" москвич 412 або 15 за "класний" жигуль 2102-04,-05-06.
с ібанутих спросу нєт!!
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23.04.2024 20:50 Відповісти
в Іспанії
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23.04.2024 21:58 Відповісти
Треба ще вирішити питання з шахраями перекупами, скрученими пробігами. Бо ринок вживаних авто завалений лайном та цілою мафією шахраїв.
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23.04.2024 20:41 Відповісти
А коли вже буде концепція міст- місто не для машин, місто для людей.
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23.04.2024 20:42 Відповісти
Давайте без етих пафосных громких заявлений. Власть не народу упростила жизнь и цены а упростила законы барыгам с таможенниками которые занимаются оптовой торговлей автомобилями и перепродают их холопам втридорога.
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23.04.2024 20:42 Відповісти
Гдєто за городом
Очєнь нє дорого
Папа купил автомобіль!
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23.04.2024 20:44 Відповісти
"За городом" - це на звалищі?
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24.04.2024 10:00 Відповісти
Спростиь вживання пережовных чебуреков! Для полипшення !
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23.04.2024 20:45 Відповісти
Мабуть тільки в Украіні розмитнення переважає ціну б/у авто
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23.04.2024 20:49 Відповісти
Поцікавтесь, у скільки це все виходить в Сингапцрі. Очі на лоба полізуть
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23.04.2024 21:41 Відповісти
А рівень життя?
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23.04.2024 21:58 Відповісти
Це потужна перемога? Чі найпотужніщій прорів?
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23.04.2024 21:19 Відповісти
Дуже цікавий закон про розпродаж напизжених ніби для ЗСУ автівок
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23.04.2024 21:42 Відповісти
до сраки
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23.04.2024 22:02 Відповісти
Опа на. Думаю спрощують реалізацію гуманітарних авто, які не доїхали до ЗСУ, і не потрібно частку навару в МРЕО залишати.
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23.04.2024 22:42 Відповісти
мене лякає..... ця новина йде паралельно з законом про мобілізацію,де будуть вилучати авто на потреби ЗСУ....і продавати за спрощеною процеДУРОЮ.
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24.04.2024 07:21 Відповісти
А це дійсно найпершій приоретет ради.Мертвим грузом лежать законопроєкт про заборону мос.церкви,досі не розроблені закони,яким чином фінансувати армію.(принята допомога сша не предбачає грошей на зарплати військовим),зато полегшити життя ділкам,які нічого не проізводять,а продають вживане.Як казав Саакашвілі-баригам.
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24.04.2024 08:18 Відповісти

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