Рада спростить торгівлю вживаними авто
Верховна Рада ухвалила за основу підтримав законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.
"Нарешті прийнято за основу наш законопроект №9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС", – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт пропонує надати можливість суб'єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати й реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК, пише ЕП.
"На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов'язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", – зазначили в асоціації "Укравтопром".
Раніше повідомлялося, що найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків за перші три місяці 2024 року продемонстрували: Львівська область (6638 авто), місто Київ (4977) та Київська область (3635).
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Мова йде про вік авто і відповідність єко стандартам.
І нові, і старі автомобілі, які ввозять в Україну, за законом України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" розмитнювати та реєструвати можуть, якщо вони відповідають таким екологічним нормам:
не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2025 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно.
ще коли випускали део та таврію, казали платити розмитнення щоб підтримувати свого виробника.
а тепер кого та за які яйця підтримуємо???
є ще тупіші в цьому питанні!
кубинці!
ті зараз можуть віддати 10к баксів за дуже "хороши" москвич 412 або 15 за "класний" жигуль 2102-04,-05-06.
с ібанутих спросу нєт!!
Очєнь нє дорого
Папа купил автомобіль!