Рада спростить торгівлю вживаними авто

Верховна Рада ухвалила за основу підтримав законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.

"Нарешті прийнято за основу наш законопроект №9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС", – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує надати можливість суб'єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати й реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК, пише ЕП.

"На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов'язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", – зазначили в асоціації "Укравтопром".

Раніше повідомлялося, що найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків за перші три місяці 2024 року продемонстрували: Львівська область (6638 авто), місто Київ (4977) та Київська область (3635).