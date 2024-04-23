США готують пакет зброї для України на $1 мільярд, – Reuters

США готують пакет військової допомоги Україні в розмірі $1 млрд, який буде першим після ухвалення закону з масштабною допомогою Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників протягом місяців відмовлялися просувати цей захід.

Однак 20 квітня 2024 року Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу для України.

Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Чотири законопролєкти, серед яких й про підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс 17 квітня. Законопроєкт щодо підтримки України США передбачає асигнування на $60,8 млрд. У тому числі, оборонні видатки очікуються у розмірі $49,9 млрд.