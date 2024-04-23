Коломойський не зміг відсудити у "Приватбанку" найбільший ТРЦ у Дніпрі

Верховний Суд став на бік державного "Приватбанку" у справі про право власності на один з найбільших торговельних центрів у Дніпрі – "Приозерний".

Як повідомляє пресслужба банку, пов'язана з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим фірма намагались відсудити ТЦ "Приозерний" з 2021 року

Однак Верховний Суд відхилив касаційну скаргу ТОВ "Місія-1" та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №904/201/21, якими було підтверджено законність набуття права власності "Приватбанку" на торговельний центр.

"Приватбанк" захистив право власності на ТЦ "Приозерний", який колишні власники намагались повернути з 2021 року. Верховний Суд поставив крапку у спорі", – зазначив адвокат банку Віктор Тарасенков.

ТЦ "Приозерний" є одним із найбільших торгово-розважальних центрів у місті Дніпро, загальною площею понад 32 тис. кв.м.

У 2016 році "Приватбанк" набув право власності на торговельний центр в рахунок погашення кредитної заборгованості. Тоді вартість цього ТЦ оцінили у 778 млн грн.

Майже через п’ять років ТОВ "Місія-1", колишній власник торговельного центру, вирішила оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність. Однак суди всіх інстанцій позов компанії відхилили.

Як повідомлялося, раніше Верховний Суд скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої пов’язані з родиною Суркісів іноземні компанії намагалися стягнути з державного "Приватбанку" майже $350 млн.

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