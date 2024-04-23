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Новини
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Нові дані в реєстрах: Рада змінить порядок ведення військового обліку під час війни

військовий,квиток

Верховна Рада збирається вдосконалити порядок ведення військового обліку під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №11143 у першому читанні підтримали 242 народні депутати, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Інтерфакс-Україна.

Проєкт закону передбачає цифровізацію процесу надання статусу учасника бойових дій і розширення переліку відомостей, що обробляються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Законопроєкт, зокрема, пропонує вносити до реєстру відомості:

  • про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, стислий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення),
  • про притягнення особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру, про направлення обвинувального акта до суду), про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, про наявність судимості.

Законопроєкт також передбачає внесення до реєстру відомостей про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

До Єдиного реєстру також пропонується вносити й відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного, резервіста; реєстраційний номер облікової картки платника податків; про дату виїзду за межі України та дату повернення; про досвід роботи за фахом.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що в реєстрі має бути відцифроване фото обличчя громадянина, відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок), відомості про досвід роботи, про документ про освіту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів про оборону України, про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про засади забезпечення кібербезпеки України, про хмарні послуги, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Автор: 

законопроєкт (1662) військовослужбовці (307)


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Топ коментарі
+3
Враховуючи, що ці резсири геть не захищені і доступ мають багато органів і ніхто не контролює цих осіб. То ці дані будуть гуляти як хочеш.
https://m.youtube.com/watch?v=JfvRTsekGhs
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23.04.2024 20:04
+3
Не приймуть, бо депутати своїх дітей ніколи так не оцифрують. Тільки якщо для простих людей, тобто має бути так щоб не загрожувало 'дітям апарату'.
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23.04.2024 20:32
+3
Якщо в тебе є смартфон, комп, месенджер, соцмережі, то ти маєш мовчати про доступ до твоїх даних хер знає в кого крім тебе. Навіть якщо немає, а тільки кнопочна Нокія то ти десь в любому випадку є в когось в адресній книзі, позначений на фотках, і т. і. А якщо навіть цього немає, то не сци, тебе точно не знайдуть, можна в заплив по Тисі не йти.
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23.04.2024 20:32
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Враховуючи, що ці резсири геть не захищені і доступ мають багато органів і ніхто не контролює цих осіб. То ці дані будуть гуляти як хочеш.
https://m.youtube.com/watch?v=JfvRTsekGhs
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23.04.2024 20:04 Відповісти
Якщо в тебе є смартфон, комп, месенджер, соцмережі, то ти маєш мовчати про доступ до твоїх даних хер знає в кого крім тебе. Навіть якщо немає, а тільки кнопочна Нокія то ти десь в любому випадку є в когось в адресній книзі, позначений на фотках, і т. і. А якщо навіть цього немає, то не сци, тебе точно не знайдуть, можна в заплив по Тисі не йти.
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23.04.2024 20:32 Відповісти
Збирай речі,теплу білизну,ліки тощо кидай Ірландію,вертайся в Україну захищати Батьківщину! Потім будеш умнічать,спеціаліст з Кореї....
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23.04.2024 20:22 Відповісти
юрко матьківщинник, как поживает шмигаль?
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23.04.2024 22:44 Відповісти
Не приймуть, бо депутати своїх дітей ніколи так не оцифрують. Тільки якщо для простих людей, тобто має бути так щоб не загрожувало 'дітям апарату'.
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23.04.2024 20:32 Відповісти
От я теж думаю: ну не може такого бути, щоб для своїх ніде лазівку не залишили.
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23.04.2024 20:47 Відповісти
Одне іншому не заважає. Статус даних: дані про родину відсутні. Причина: а шо ти йому зробиш?
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23.04.2024 21:46 Відповісти
Ці змії ,забули закон "про захист персональних даних"? Чергова ахінея,від недонавчаних у 2019 .
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23.04.2024 20:42 Відповісти
вони всі закінчили на відмінно трускавецьку академію зе!!!
тож не недонавчені
а недалекі!!!
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23.04.2024 20:46 Відповісти
під час-війни, під-час шмигаля, під час -зеленськаля
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23.04.2024 22:54 Відповісти
Існує порядок обліку, прийнятий в січні 2022р., в якому прописано:
Після оголошення мобілізації відповідальна особа відбирає картки первинного обліку, згідно запиту в мобіл. розпорядженні, на підставі даних картки виписуються повістки, які підписує начальник ТЦК. Повістки доставляються працівниками ТЦК. Все просто, надійшов запит - відібрали по ВОС, віку, виписали -вручили. Не знайшли - звернулися в поліцію. А сидіти роками на попі і чекати, що народ повалить або ловці нахапають - це халтура. Те ж з реєстрами, - що таке придумати, щоб нічого не робити: сидиш на попі - клацаєш кнопками....
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23.04.2024 23:06 Відповісти

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