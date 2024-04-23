Земля, будинок і Porshe: У замначальника райуправління поліції знайшли майна на 14 мільйонів

У заступника начальника Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області – начальника відділу кримінальної поліції виявили необґрунтовані активи вартістю понад 14 млн грн.

Про це повідомляє Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яка за результатами проведеного моніторингу способу життя вбачає у діях посадовця ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу (Незаконне збагачення).

Зокрема, йдеться про набуття поліцейським:

земельної ділянки;

житлового будинку;

автомобіля Porshe Macan 2017 року випуску.

Зокрема, встановлено, що теща службовця придбала земельну ділянку, вартість якої відповідно до договору становить 37 500 грн. У подальшому на неї було оформлено право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року.

"Це підтверджується документами, отриманими під час здійснення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – зазначається у повідомленні.

Також під час перевірки з’ясували, що автомобілем Porsche Macan, формальним власником якого є тесть працівника поліції, фактично користувалась дружина посадовця.

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Водночас заощадження та загальні офіційні доходи службовця, його сім’ї, тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

23 квітня ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні та в декларуванні недостовірних відомостей правоохоронцю з Дніпра, якого раніше викрили ще й на вимаганні $200 тис.

Зокрема, минулого року ДБР викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників. Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у $200 тисяч.