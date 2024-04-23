Французька компанія продовжує заробляти на обслуговуванні літаків Путіна попри санкції

Французька компанія PGA досі продовжує обслуговувати літаки VIP-персон Росії – Іл-96 або Superjet-100 Дмитра Медведєва, Сергія Шойгу, Дмитра Пєскова, Володимира Путіна, а також два літаки ФСБ Росії.

Це показало розслідування газети Le Parisien, передає The Moscow Times.

Хоча після російського вторгнення в Україну ЄС запровадив жорсткі санкції в авіаційному секторі, PGA з того часу заробила в Росії 4-5 млн євро, що відповідає оснащенню семи літаків, розповів колишній топменеджер компанії, який залишається в курсі її діяльності завдяки своїм зв'язкам у професійному середовищі.

Фахівці PGA не просто проводять дистанційну діагностику системи, а й постачають необхідні для її функціонування компоненти.

Так, у грудні 2023 року Москва розмістила замовлення на електронне обладнання на 1 млн євро.

За словами джерела газети, воно має бути поставлене цього року – "звичайно, потайки".

Щоб обійти санкції, PGA відправляла комплекти обладнання – камери, кабелі, електроніку – на стару радянську базу неподалік Єревана, а звідти вони вивозилися до Москви. Там, на військовому аеродромі в передмісті російської столиці, під віддаленим керівництвом французьких фахівців, проводилося встановлення обладнання. Підтвердженням цього є трекери, які прикріплюються до вантажу.

Техніки компанії в Шатору (місті в центральній Франції, де розташована PGA, – ред.) розуміють, що їхні клієнти, а значить, і літаки, що оснащуються, знаходяться в Москві, а не в Єревані.

Фінансові розрахунки проводяться через Дубай.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Росія імпортувала авіаційні запчастини майже на $2 млрд, у тому числі комплектуючі вартістю $1,5 млрд офіційно придбали у однієї компанії з Габону.