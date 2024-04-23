Кабмін звільнив заступника Умєрова, відповідального за тилове забезпечення

Кабінет Міністрів звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 23 квітня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Половенка призначили заступником міністра оборони 1 грудня 2023 року, він мав відповідати за питання тилового забезпечення.

До цього з 2019 року він очолював відділ тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", – коментували призначення у Міноборони.

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Як повідомлялося, на початку року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міністерство оборони почало закривати потреби Збройних сил Україну у дронах та позашляховиках.

Перед цим, у грудні 2023 року, "Агентство збройних закупівель" Міноборони вперше оголосило тендер на закупівлю більше тисячі пікапів для ЗСУ очікуваною вартістю 1,75 млн грн. Проте після публікацій про завищену ціну і дискримінаційні вимоги тендеру його скасували. Повторний тендер відбувся досі.