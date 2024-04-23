Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника".

Законопроєкт №10427-1 у другому читанні підтримав 291 депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці вказано створення "сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також для підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування".

Для цього пропонується встановити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом 36 місяців з дати його припинення або скасування:

державна реєстрація сорту та/або державна реєстрація прав на сорт бавовника, у тому числі генетично модифікованого, на вимогу заявника здійснюється без проведення кваліфікаційної експертизи;

при ввезенні на митну територію України, дослідженнях, державній апробації (випробуваннях), промисловому виробництві та введенні в обіг генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням не вимагаються державна реєстрація ГМО та дозволи;

ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання дозволяється без проведення сертифікації.

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На думку авторів законопроєкту, його ухвалення "дозволить підтримати вітчизняні галузі промисловості, у тому числі підприємства критичної інфраструктури, та сільське господарство в умовах воєнного стану завдяки спрощенню умов для промислового виробництва продукції з бавовника в Україні"

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважувало, що автори законопроєкту не надали належного економічного обґрунтування необхідності його прийняття. Експерти також вказують на екологічні ризики, пов’язані з можливим неконтрольованим ввезення на територію України ГМО генетично модифікованого бавовнику тощо.