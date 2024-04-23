Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника".
Законопроєкт №10427-1 у другому читанні підтримав 291 депутат, повідомляється на сайті парламенту.
Метою його ухвалення у пояснювальній записці вказано створення "сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також для підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування".
Для цього пропонується встановити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом 36 місяців з дати його припинення або скасування:
- державна реєстрація сорту та/або державна реєстрація прав на сорт бавовника, у тому числі генетично модифікованого, на вимогу заявника здійснюється без проведення кваліфікаційної експертизи;
- при ввезенні на митну територію України, дослідженнях, державній апробації (випробуваннях), промисловому виробництві та введенні в обіг генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням не вимагаються державна реєстрація ГМО та дозволи;
- ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання дозволяється без проведення сертифікації.
На думку авторів законопроєкту, його ухвалення "дозволить підтримати вітчизняні галузі промисловості, у тому числі підприємства критичної інфраструктури, та сільське господарство в умовах воєнного стану завдяки спрощенню умов для промислового виробництва продукції з бавовника в Україні"
Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважувало, що автори законопроєкту не надали належного економічного обґрунтування необхідності його прийняття. Експерти також вказують на екологічні ризики, пов’язані з можливим неконтрольованим ввезення на територію України ГМО генетично модифікованого бавовнику тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бавовна - сировина для виробнитва бездимного пороху А без нього неможливе виробництво *********** У 50-ті на півдні України вирощували бавовну І санітари не були потрібні
До речі - "как пагодка в Мацкве?" Бо "спроможен" - це калька з кацапської Українською - "спроможний" ! От так ви і "палитеся" на дрібницях!
Лахтинські батраки на зміні:
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму что наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!
головне багато бавовни в рфϟϟ
3 замість 4х років навчання...
спрощення вирощування бавовни.
і недавно, бронь для тих хто вирощує верблюдів!!!
пора робити електронну реєстрацію домашніх тварин...
а **** вони не пораховані????
бо вже!!!
перемога!!!
за який куй ще можна думати???
а зпростити випуск дронів не пробували???
виробники без замовлень сидять...
Мабуть треба створювати банк генетичної інформації культур які ще поки не трачено. Бо все що будуть насаджувати в найближчі роки буде на смак як трава.
Десь так робиться і ГМО Для цього придушується тим чи іншим бар"єр спротиву до сприйняття "чужих" генів Потім ці гени поєднуються і штучно отримують гібриди Але ця гібридизація проходить не хаотично та випадково - а цілеспрямовано І не на протязі тисяч років - а за кілька років
А тепер поясніть мені - ЯКИМ ЧИНОМ на здоров"я людей впливатиме волокно ГМО-бавовни якій прищеплені гени що підвищують її стійкість до захворювань? "Вілту" наприклад! Чи що поганого в тому, що інший ген змушує коробочки бавовняного куща дозрівать одночасно? А сам кущ - до одночасного скидання листя після дозрівання? Адже це дозволяє повністю механізувать процес збирання урожаю! Не треба задіювать купу збирачів бавовни на полях Не треба ганять їх (як це робили у середньоазіатських республіках при СРСР) по кілька разів по полях - щоб зібрать коробочки, які відкрилися пізніше Раніше для скидання листя застосовувалися "дефоліанти" - хімічні речовини (Один з них - "ейджент оранж" - його застосовували у В"єтнамі для боротьби з партизанами Наслідки впливу на організм людей проявляються й зараз - бо ця "хімія" до цих пір циркулює з водою в землі В"єтнаму) Вас більше задовольняє подібний підхід? Чи може краще, щоб це робилося біологічним чином всередині рослини, яка потім природним чином згниває та розкладається в грунті і його не заражує?
А ті "смакові якості" харчових рослин ніяким чином не стають гіршими від ГМО Просто там направлення інше Метою ставилось підвищення об"ємів товарного виробництва Тому смакові якості трохи "розмиваються" Візьміть цільне молоко і розбавте його напополам з водою Об"єм збільшиться вдвоє А смак? Те ж саме і з тим же перцем чи томатами
До чого цей опус під моїм коментарем?
Вам обов'язково треба об когось ікла наточити? Так уже не той вік.
Може треба більш гідно поводитись , а не чіплятися за слова і спаплюжити чиюсь думку. У вас комплекс Бога чи що.
Ніяк не хоче почути когось, наполягаючи на своєму.
1. Обізвати мій коментар невіглаством.
2. Написати свою відповідь тикаючи мене носом у відсутність знань, демонструючи свою пихату освєдомлєнность.
Так це називається?
Здається більше схоже на хамство.
У 1990-му році видавництво "Веселка" (Київ) видало книжку Григорія Філановського та Олександри Супрун - " Костюм ХХ століття" Там розписано про матеріали, які людство використовувало (та використовує зараз) для одягу та взуття І там є , окрема стаття, що стосується вирощування бавовнику - "Даєш мільйони тон!" І там прямо вказується, що в Україні були спроби вирощування бавовнику (у Приазов"ї - в 50-ті) Але урожаї були поганими Але ж зараз клімат в Україні міняється! І те що було неможливим тоді - може стать можливим зараз! У Туреччині кліматичні умови дозволяють вирощування бавовнику у приморському кліматі Все це забезпечують саме ГМО-шні сорти бавовнику, які пристосовані та районовані саме для цього клімату Подібні умови зараз і у нас в Причорномор"ї То чим ми гірші від турків? Тим більше, що у нас навіть є люди , знайомі з цією культурою - киримли Адже їх у 50-ті селили в Узбекистані саме в сільських районах і вони пам"ятають про цю рослину
У тій статті теж прямо говориться про ГМО бавовнику - про вирощування ГМО - сорту, який містить ген, що викликає одночасне опадання листя після дозрівання коробочок Це робить непотрібним застосування хімічних речовин - дефоліантів (Про шкідливий вплив цих дефоліантів на жителів сільських районів Середньої Азії писали медики в "Літературній газеті" у 90-ті Я цю статтю колись читав)
Тому я написала свій перший коментар так, як вважаю за потрібне.
Знаєте в американських магазинах гмо і нормальне продається окремо. І те нормальне значно дорожче, в кілька разів. Мабуть дурні якісь. Маркетинг.
Тим більш дивно для особини, яка взяла собі такий промовистий нік, щось говорити на інших.
Дуже дивно.
Навіщо все пеетворювати на лайно
Раніше були нормальні рослини та нормальні овочі все природне, корисне, так ні комусьхочеться більше грошей.
Одежа з ГМО ще куди не йшло, а от продукти з ГіМНО, потрібно заборонити!
Рєєструвати гадаю непотрібно бо це звичайна рослина для наших країв. Має плід коробочку як і у бавовника, гадаю що і комбайн для бавовни одужує. А подальша переробка, відділення бавовни від насіння така сама.
Ваточник не знайшов свого місця для використання за рахунок того, що вавовна з нього груба і нитка погано накручується, але для пороху, самий топчик. Краще ніж бавовник по всім відношенням.
Додай клен ясинолистий (медопродуктивність 100 кг/г.) , робінію (акацію) (медопродуктивність 1000-1500 кг/г.), маслинка (медопродуктивність 200 кг/г.)
Крім того: маслинка здатна рости на виснажених солоних землях, сдатне накопичувати азот в землі що сприяє росту трави навколо. Тобто рости на пустирях, солончаках, ярах у якості природного барьера проти вітру і зі збереження грунтів від ерозії. І також бути у якості їжі для бджіл, птахів і навіть людей.
Майже всі рослини які ми зараз вирощуємо є чужими для нас я навіть не буду їх перелічювати легше сказати чого в нас було свого.
У невмілих руках все виявиться проблемою.
До речі, ЄС змусив підписати країни східної Європи документ про інвазивні рослини: Угорщину, Словаччину, Польшу, Румунію. Так, от вони відповіли. Що не будуть винищувати ці рослини, (клен ясинолистний, робінію, софору, червоний дуб і. т. і., бо вони є медоносами і вкрай потрібними для економіки їх країн.
У невмілих руках все виявиться проблемою.
Був такий персонаж у мультику Золота антилопа, так от там був такий раджа, який упіймав ту тваринку. Ти схожий на нього. Йому була висунута єдина умова не казати слово "ДОВОЛЬНО". Все що потрібно було цьому бовдуру, це не бігати за антилопою по палацу відганяючи своїх слуг, а організувати контрольований безперебійний видобуток золота, який забеспечувала антилопа.
Зараз в країні постала гостра проблема у важливій сировині, а природа дала швидкий і дієвий засіб щоб вдовільнити цю потребу, потрібно лише враховуючи цей засіб пристосувати його до своїх потреб, а не кричати як той раджа "давольно".
Тим більше, що ця рослина вивчена, досліджена, колись вирощувалась, має богато сортів навіть декоративних і нам відома.
В Україні ваточник поширюється досить швидкими темпами. Початково використовувався для виробництва штучного каучуку, після чого лишилась на полях у якості багаторічного бур'яну.
Відноситься до розряду дуже злісних бур'янів, адже погано піддається видаленню як хімічними так і механічними методами, швидко розповсюджуючись та пригнічуючи зростання вирощування всіх без виключення культур. Основна шкода полягає у тому, що бур'ян проростає в травні, після посіву і сходу більшості основних сільськогосподарських культур, і швидко переростає їх незалежно від зволоженості грунту та наявності опадів.
Завдяки високій схожості насіння швидко охоплює великі площі, витісняючи усю флору довкола.
Через наявність на насінні волосків воно здатне переміщуватись потоками вітру на відстань у десятки кілометрів від материнської рослини. Така здатність до розповсюдження створює значний ризик заселення бур'янами значних площ сільськогосподарських угідь. Схожість насіння складає до 98%, а через високу енергію росту вже на початку літа він може перевищувати за розміром такі культури як кукурудза, соняшник, пшениця, цукровий буряк.
Знищення механічними методами (вирубуванням або зрізуванням) призводить до оберненого ефекту, пришвидшуючи розвиток його коріння та подальше розростання. За відсутності заходів по ліквідації цього бур'яну вже на 3 роки він може повністю заселити ділянку.
Кущі висотою до 2-х метрів не тільки сильно пригнічують розвиток та вегетацію культури, але й суттєво ускладнюють збір врожаю. Навіть незначна кількість цих шкідливих рослин призводить до суттєвого зниження врожайності усіх культур:
Шкідливість для сільського господарства також полягає в отруйності для свійських тварин при потраплянні дикої бавовни та її частин до кормової маси.
І це при тому що збір ваточника цілком РУЧНИЙ!!! Тоді як збір бавовни - механізований! У тебе є десятки вільних рук? Ні!!! То хто - "дурень"?