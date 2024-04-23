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Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни

Бавовна

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника".

Законопроєкт №10427-1 у другому читанні підтримав 291 депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці вказано створення "сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також для підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування".

Для цього пропонується встановити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом 36 місяців з дати його припинення або скасування:

  • державна реєстрація сорту та/або державна реєстрація прав на сорт бавовника, у тому числі генетично модифікованого, на вимогу заявника здійснюється без проведення кваліфікаційної експертизи;
  • при ввезенні на митну територію України, дослідженнях, державній апробації (випробуваннях), промисловому виробництві та введенні в обіг генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням не вимагаються державна реєстрація ГМО та дозволи;
  • ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання дозволяється без проведення сертифікації.

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На думку авторів законопроєкту, його ухвалення "дозволить підтримати вітчизняні галузі промисловості, у тому числі підприємства критичної інфраструктури, та сільське господарство в умовах воєнного стану завдяки спрощенню умов для промислового виробництва продукції з бавовника в Україні"

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважувало, що автори законопроєкту не надали належного економічного обґрунтування необхідності його прийняття. Експерти також вказують на екологічні ризики, пов’язані з можливим неконтрольованим ввезення на територію України ГМО генетично модифікованого бавовнику тощо.

Автор: 

ВР (2852) ГМО (12) закон (1475) парламент (1940) рослини (15)


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Топ коментарі
+12
Зараз піде верескпро те, що якщо з цієї бавовни шкарпнтки носити, то копита виростуть
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23.04.2024 19:21
+8
та хоч який гмо порох з бавовни,
головне багато бавовни в рфϟϟ
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23.04.2024 19:18
+8
Називай адресу! Приїдуть!
Бавовна - сировина для виробнитва бездимного пороху А без нього неможливе виробництво *********** У 50-ті на півдні України вирощували бавовну І санітари не були потрібні
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23.04.2024 20:03
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Правила форума Рада форумчан
Що на черзі ? Банани, кокоси, ананаси, чи кока...? Санітари... А-у-у-у
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23.04.2024 19:17 Відповісти
Звідки цей страх щодо ГМО...? Просто поцікавтеся як зараз виробляють інсулін. Так його не носять як одяг, не вживають як їжу, а просто вводять в організм прямими ін'єкціями.
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23.04.2024 19:56 Відповісти
Називай адресу! Приїдуть!
Бавовна - сировина для виробнитва бездимного пороху А без нього неможливе виробництво *********** У 50-ті на півдні України вирощували бавовну І санітари не були потрібні
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23.04.2024 20:03 Відповісти
Адреса прийняття законів всім відома. Де зараз (а не в 50-ті, 20-ті, 100 років до РХ …) в Україні культивується вирощування бавовни ? Адреса ? Де зараз у нас є виробництво *********** які ми вимолюємо від партнерів ? Можна без адреси. Де зараз у нас є промислове виробництво пороху ! Хоч бездимного, хоч старого димного ? Можна без адреси. За любою адресою можна викликати санітарів.
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23.04.2024 20:56 Відповісти
Набери у Гуглі "виробництво бездимного пороху в Україні" і почитай Колись одна розумна людина сказала про те що до винайдення Інтернет лише близькі люди знали що ти - ідіот З винайденням Інтернет про це ти заявляєш на весь світ! З ескалацією військових дій в Україні та інших регіонах ціна пороху різко підскочила Тому цілком зрозуміло що зростає ціна й на сировину Та й заводи з виробництвом не справляються І цілком зрозуміло що вигідніше виростить бавовну усередині країни - щоб не залежать від імпортних поставок Наші заводи працювали при Союзі на лляній сировині Однак льон вимагає багато ручної праці - а вирощування бавовни та її збір уже повністю механізовані
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23.04.2024 21:21 Відповісти
Друже, тільки без "ідіотів", якшо ти спроможен. Назви адресу, вулицю, будинок, квартиру в Україні, де в промислових об'ємах вирощують бавовну? Буду вдячний. Й заверну усіх санітарів від ВР.
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23.04.2024 22:36 Відповісти
"Ванько"! А як тебе ще називать - якщо ти "елементарщини" не розумієш? Якщо зараз завезти насіння бавовни до України - то цієї весни її вже засіять можна Поки вона буде рости - до України прибудуть бавовнозбиральні комбайни Робота на ньому не надто відрізняється від роботи на кукурудзозбиральному чи буряковому Паралельно почнеться установка модулів бавовноочисних підприємств - вони вже існують у тих же США чи Туреччині Це не така вже й складна робота - складніше провести її сортування для виробництва тканин І на осінь ми вже матимемо свою бавовну А вона нам потрібна для порохового виробництва
До речі - "как пагодка в Мацкве?" Бо "спроможен" - це калька з кацапської Українською - "спроможний" ! От так ви і "палитеся" на дрібницях!


Лахтинські батраки на зміні:
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму что наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!

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24.04.2024 05:12 Відповісти
Відомо усім, шо тупість - це теж дар Божий. Але ти ним занадто зловживаєш.
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24.04.2024 15:18 Відповісти
Ванько! До цього часу тут "зловживав своєю тупістю" саме ти І сам вланоручно це тут демонструєш Тому санітари вже давно "на низькому старті"
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24.04.2024 16:25 Відповісти
Судячи з їхньої діяльності з кокою у них все ОК!
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23.04.2024 20:26 Відповісти
повітря з гмо запускають агенти цееру ще з часів Мазепи...від нас все ховають..у пірамідах...
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23.04.2024 22:05 Відповісти
та хоч який гмо порох з бавовни,
головне багато бавовни в рфϟϟ
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23.04.2024 19:18 Відповісти
Тепер, бавовна на московію, прийде з Мирної України, більш яскравою і потужною!! ГМО - цьому запорука! На сьогодні, десь ТАК! З ющенком, не плутати… Здохлі бджоли, не гудуть!!… Він ще, за БАНКРУТСВО банку «Україна», не відповів, падлюка! Багатирьова може підтвердити …
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23.04.2024 19:20 Відповісти
Твоя багатерьова шаболда ригівська мутила мутки на таблетках із своїм вилупком. Ця падлюка повинна здохнути! Через таких курв данбасьорських як вона і війна зараз йде.
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23.04.2024 20:11 Відповісти
Зараз піде верескпро те, що якщо з цієї бавовни шкарпнтки носити, то копита виростуть
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23.04.2024 19:21 Відповісти
А якщо шапки, то роги.
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23.04.2024 19:39 Відповісти
Скоріше за все це для виготовлення пороху. До речі рашка закуповує нітроцелюлозу у Китаю та Німеччини.
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23.04.2024 20:10 Відповісти
Порох завжди корисний для України. )))

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23.04.2024 21:16 Відповісти
тож сьогодня ВР приблизила перемогу!!!
3 замість 4х років навчання...
спрощення вирощування бавовни.
і недавно, бронь для тих хто вирощує верблюдів!!!
пора робити електронну реєстрацію домашніх тварин...
а **** вони не пораховані????
бо вже!!!
перемога!!!
за який куй ще можна думати???
а зпростити випуск дронів не пробували???
виробники без замовлень сидять...
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23.04.2024 19:26 Відповісти
Дебіли.
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23.04.2024 19:31 Відповісти
ось нах така рада потрібна?
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23.04.2024 19:34 Відповісти
У Раді чули де дзвін, але не знають де він.
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23.04.2024 20:10 Відповісти
Юні мічурінці, блін!
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23.04.2024 20:23 Відповісти
Цікаво а чому депутати саме цим займаються. Сорта ГМО запускають у країну.
Мабуть треба створювати банк генетичної інформації культур які ще поки не трачено. Бо все що будуть насаджувати в найближчі роки буде на смак як трава.
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23.04.2024 20:30 Відповісти
Треба створювати реестр невігласів, ви вже ввнесені.
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23.04.2024 20:37 Відповісти
Ой, ви такий лютий, що аж заїкаєтесь
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23.04.2024 20:41 Відповісти
А Ви бавовну їсте? Впевнений - олії з неї Ви навіть не куштували ні разу
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23.04.2024 21:28 Відповісти
Читала раніше приймали положення про інші рослини.
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23.04.2024 21:44 Відповісти
Ні - ну я вас якимсь чином розумію! Але тут питання у тому, що Ви ж якось обгрунтуйте свою позицію! Генно модифікована рослина - це рослина, до якої якимось чином додані гени іншої Ці гени поліпшують корисні до людини властивості Наприклад, мули - генно модифіковані гібриди осла та кобили При цьому народжуються гібриди, які мають більшу стійкість до захворювань та кращу "тяглову здатність" Той же рапс - це гібрид свиріпи та дикої капусти Перша - бур"ян, стійкий до захворювань та невибагливий до умов росту Друга більш має значну урожайність (з 10-20 цн/га виростає до 25) та більший процент олії в зерні Те ж "тритікале" - гібрид жита і пшениці Він стійкий до засухи та низьких температур - як жито Але дає більший урожай за цих умов, що перевищує урожайність початкових видів - жита і пшениці Подібні гібриди - це природний процес, що сприяє розвитку рослинного та тваринного світу на землі
Десь так робиться і ГМО Для цього придушується тим чи іншим бар"єр спротиву до сприйняття "чужих" генів Потім ці гени поєднуються і штучно отримують гібриди Але ця гібридизація проходить не хаотично та випадково - а цілеспрямовано І не на протязі тисяч років - а за кілька років
А тепер поясніть мені - ЯКИМ ЧИНОМ на здоров"я людей впливатиме волокно ГМО-бавовни якій прищеплені гени що підвищують її стійкість до захворювань? "Вілту" наприклад! Чи що поганого в тому, що інший ген змушує коробочки бавовняного куща дозрівать одночасно? А сам кущ - до одночасного скидання листя після дозрівання? Адже це дозволяє повністю механізувать процес збирання урожаю! Не треба задіювать купу збирачів бавовни на полях Не треба ганять їх (як це робили у середньоазіатських республіках при СРСР) по кілька разів по полях - щоб зібрать коробочки, які відкрилися пізніше Раніше для скидання листя застосовувалися "дефоліанти" - хімічні речовини (Один з них - "ейджент оранж" - його застосовували у В"єтнамі для боротьби з партизанами Наслідки впливу на організм людей проявляються й зараз - бо ця "хімія" до цих пір циркулює з водою в землі В"єтнаму) Вас більше задовольняє подібний підхід? Чи може краще, щоб це робилося біологічним чином всередині рослини, яка потім природним чином згниває та розкладається в грунті і його не заражує?
А ті "смакові якості" харчових рослин ніяким чином не стають гіршими від ГМО Просто там направлення інше Метою ставилось підвищення об"ємів товарного виробництва Тому смакові якості трохи "розмиваються" Візьміть цільне молоко і розбавте його напополам з водою Об"єм збільшиться вдвоє А смак? Те ж саме і з тим же перцем чи томатами
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24.04.2024 04:46 Відповісти
Ви занадто захопились вкладанням своїх сенсів у чужі коментарі.
До чого цей опус під моїм коментарем?
Вам обов'язково треба об когось ікла наточити? Так уже не той вік.
Може треба більш гідно поводитись , а не чіплятися за слова і спаплюжити чиюсь думку. У вас комплекс Бога чи що.
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24.04.2024 11:20 Відповісти
Та мені просто смішно - коли я читаю подібну "антиГМОшну" агітацію Коли люди (не розуміючи самої суті ГМОшної діяльності ) починають писать трохи не про "всесвітню змову з метою винищить людство"
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24.04.2024 11:26 Відповісти
Я прекрасно все розумію. Це ви не розумієте, що хамити і принижувати когось , возвеличуючи себе над опонентом , не є нормальним способом комунікації.
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24.04.2024 12:11 Відповісти
Пояснення чи уточнення моментів, які Вам не до кінця зрозумілі - Ви вважаєте для себе "приниженням"? На мою думку, "приниженням" є Ваша подібна реакція на моє розтлумачування ситуації ....
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24.04.2024 12:17 Відповісти
Вас ніхто не просив тлумачити.
Ніяк не хоче почути когось, наполягаючи на своєму.
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24.04.2024 12:53 Відповісти
Ясно! Ви вважаєте за краще демонструвать своє невігластво? НЕ маю намірів заважать .... Вибачте ....
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24.04.2024 12:56 Відповісти
То ви мені захотіли допомогти?
1. Обізвати мій коментар невіглаством.
2. Написати свою відповідь тикаючи мене носом у відсутність знань, демонструючи свою пихату освєдомлєнность.
Так це називається?
Здається більше схоже на хамство.
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24.04.2024 16:08 Відповісти
А Ви образилися на мене за те, що я знаю більше Вас? Цікава позиція.... Ви ще мене назвіть "ботаном"! Сусіди з північного сходу так само себе виставляють
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24.04.2024 16:18 Відповісти
Дивна ви людина. Абсолютно не хочете чути інших.
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24.04.2024 20:02 Відповісти
Беру з Вас приклад!
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24.04.2024 20:04 Відповісти
Вирішив трішки "повернуться до наших баранів" (як кажуть французи своїм ідіоматичним висловом)
У 1990-му році видавництво "Веселка" (Київ) видало книжку Григорія Філановського та Олександри Супрун - " Костюм ХХ століття" Там розписано про матеріали, які людство використовувало (та використовує зараз) для одягу та взуття І там є , окрема стаття, що стосується вирощування бавовнику - "Даєш мільйони тон!" І там прямо вказується, що в Україні були спроби вирощування бавовнику (у Приазов"ї - в 50-ті) Але урожаї були поганими Але ж зараз клімат в Україні міняється! І те що було неможливим тоді - може стать можливим зараз! У Туреччині кліматичні умови дозволяють вирощування бавовнику у приморському кліматі Все це забезпечують саме ГМО-шні сорти бавовнику, які пристосовані та районовані саме для цього клімату Подібні умови зараз і у нас в Причорномор"ї То чим ми гірші від турків? Тим більше, що у нас навіть є люди , знайомі з цією культурою - киримли Адже їх у 50-ті селили в Узбекистані саме в сільських районах і вони пам"ятають про цю рослину
У тій статті теж прямо говориться про ГМО бавовнику - про вирощування ГМО - сорту, який містить ген, що викликає одночасне опадання листя після дозрівання коробочок Це робить непотрібним застосування хімічних речовин - дефоліантів (Про шкідливий вплив цих дефоліантів на жителів сільських районів Середньої Азії писали медики в "Літературній газеті" у 90-ті Я цю статтю колись читав)
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30.04.2024 08:16 Відповісти
Як кажуть , генетична модифікація овочів та фруктів, останнім часом, призвела до погіршення смакових якостей. І складно з цим не погодитись. Звісно плоди більші, термін дозрівання коротший, рослина витриваліша, АЛЕ не та.
Тому я написала свій перший коментар так, як вважаю за потрібне.
Знаєте в американських магазинах гмо і нормальне продається окремо. І те нормальне значно дорожче, в кілька разів. Мабуть дурні якісь. Маркетинг.
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02.05.2024 15:41 Відповісти
Я це знаю! Тому й написав про "розбавлене молоко" І спитав на початку полеміки: "А Ви бавовну їсте?" Не знаю - які саме ГМОшні наслідки матиме порох що виготовлений з ГМОшного продукту - він все одно згорить А той гептил що вилився з російської Х-22 - набагато токсичніший Та й окислювач - не гірший! То про що ми переживать більше повинні? Я вас перед кацапом захищаю - а ви проти мене "на голому місці" "бикуєте"!
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02.05.2024 19:27 Відповісти
Щось я не бачив від тебе розумних коментарів. Весь час якась дурня ллється. Спробуй себе в іншому, наприклад просто читати, років кілька.
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26.04.2024 16:19 Відповісти
Взагалі-то "право на критику" має право той хто САМ ЩОСЬ СКАЗАТЬ ЗДАТЕН! А ти тут зареєстрований півтора року тому - але тебе ніхто не знає та не читає! Скромнішим треба буть!
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27.04.2024 04:10 Відповісти
Взагалі-то це не критика, а констатація факту. В Ксенії логіка слабо розвинена, то я її іноді пинаю. Це мій запасний акаунт. Як я активно починаю писати, то основний в мене швидко банять, бо з модерами в нас різне трактування поглядів на місцевий форум. Стаж у мене більше 10 років, ти мене знаєш, ми недавно трохи переписувались.
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29.04.2024 17:43 Відповісти
От візьми і скажи їй те саме під своїм основним акаунтом - з десятилітнім стажем!
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29.04.2024 17:48 Відповісти
Можливо ти не розумієш мою логіку. Ну то вже твої особисті проблеми. Не мої.
Тим більш дивно для особини, яка взяла собі такий промовистий нік, щось говорити на інших.
Дуже дивно.
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02.05.2024 15:36 Відповісти
Це в тебе не логіка, а клініка. І нік мій тут ні до чого - ще один прояв твоєї клініки. З такими зашореними мізками щось коментувати, хоча ... таких шизо тут достатньо, то й лайкають. Ось і радість у житті.
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03.05.2024 16:40 Відповісти
Клініка це перебирати чуже ім'я.
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03.05.2024 21:36 Відповісти
Шизо... воно таке шизо.
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06.05.2024 11:37 Відповісти
Жиробаси не знають, що ще як здешевити, все їм грошей мало.
Навіщо все пеетворювати на лайно
Раніше були нормальні рослини та нормальні овочі все природне, корисне, так ні комусьхочеться більше грошей.
Одежа з ГМО ще куди не йшло, а от продукти з ГіМНО, потрібно заборонити!
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23.04.2024 21:01 Відповісти
так так..бо все сховали від нас..у пірамідах...
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23.04.2024 22:09 Відповісти
скорпіони полізуть..мухи..тарантули...армія гмо..цукор..сіль..пісок..земля..все з гмо..люди..слони..коти..цемент..танки вже з гмо ліплять....гмо армагедон..гмо янголи..гмо демони..шо робить?
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23.04.2024 21:06 Відповісти
жаби ЗЄльоні вже повилазили 🐸
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23.04.2024 21:23 Відповісти
ну тут незгоден..то їх натуральний колір..натуральне зелене лайно..
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23.04.2024 22:02 Відповісти
Дивно, чому для цих потреб не запропонували вирощувати ваточник. Це невибаглива рослина, яка росте будь де з півдня України і до півночі, і до грунтів не вибаглива, росте навіть на пісчаниках.
Рєєструвати гадаю непотрібно бо це звичайна рослина для наших країв. Має плід коробочку як і у бавовника, гадаю що і комбайн для бавовни одужує. А подальша переробка, відділення бавовни від насіння така сама.
Ваточник не знайшов свого місця для використання за рахунок того, що вавовна з нього груба і нитка погано накручується, але для пороху, самий топчик. Краще ніж бавовник по всім відношенням.
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23.04.2024 22:00 Відповісти
Колись американці вирішили, що, замість вирощування шовковичних плантацій (для розведення тутового шовкопряду) легше використать шовкопряда сибірського Адже він живиться хвоєю сосни! А її в США - повно! Тепер викидають мільярди - щоб врятувать свій тайговий пояс від знищення! Те ж саме - і твій "ваточник" Це така "зараза", яка заполонила вже наші поля І вивести її дуже важко Те ж саме - з борщівником Ним засіяли поля БРСР та УРСР (Полісся) - щоб посилить кормову базу молочнотоварного виробництва В результаті молоко виявилося неякісним Крім того - тварини хворіли - бо ефірні складові борщівнику підвищували чутливість шкіри до ультрафіолету У корів губи обпікало сонцем і вони їсти не могли! Те ж саме - з амброзією полиннолистою та циклахеною Обидві - носії шкідливих для людини алергенів А їх до нас завезли, щоб було чим годувать тварин Особливо овець в умовах посушливого клімату півдня України
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24.04.2024 05:00 Відповісти
То ти мені вирішив перелічити всі інвазійні рослини?
Додай клен ясинолистий (медопродуктивність 100 кг/г.) , робінію (акацію) (медопродуктивність 1000-1500 кг/г.), маслинка (медопродуктивність 200 кг/г.)
Крім того: маслинка здатна рости на виснажених солоних землях, сдатне накопичувати азот в землі що сприяє росту трави навколо. Тобто рости на пустирях, солончаках, ярах у якості природного барьера проти вітру і зі збереження грунтів від ерозії. І також бути у якості їжі для бджіл, птахів і навіть людей.
Майже всі рослини які ми зараз вирощуємо є чужими для нас я навіть не буду їх перелічювати легше сказати чого в нас було свого.
У невмілих руках все виявиться проблемою.
До речі, ЄС змусив підписати країни східної Європи документ про інвазивні рослини: Угорщину, Словаччину, Польшу, Румунію. Так, от вони відповіли. Що не будуть винищувати ці рослини, (клен ясинолистний, робінію, софору, червоний дуб і. т. і., бо вони є медоносами і вкрай потрібними для економіки їх країн.
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26.04.2024 20:45 Відповісти
Ти вирішив "включить дурня"? Ну так називай уже ВСІ "інвазивні" рослини! Городні культури Злаки! Крохмалоносні Олійні Адже ВСІ вони (навіть капуста) - чужі для наших природних умов! Я вказав на бездумне привнесення видів шкода від яких набагато перевищує користь А то й взагалі тої користі немає!
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26.04.2024 20:53 Відповісти
То дурня скоріш включив ти. То я повторю свою думку.
У невмілих руках все виявиться проблемою.
Був такий персонаж у мультику Золота антилопа, так от там був такий раджа, який упіймав ту тваринку. Ти схожий на нього. Йому була висунута єдина умова не казати слово "ДОВОЛЬНО". Все що потрібно було цьому бовдуру, це не бігати за антилопою по палацу відганяючи своїх слуг, а організувати контрольований безперебійний видобуток золота, який забеспечувала антилопа.
Зараз в країні постала гостра проблема у важливій сировині, а природа дала швидкий і дієвий засіб щоб вдовільнити цю потребу, потрібно лише враховуючи цей засіб пристосувати його до своїх потреб, а не кричати як той раджа "давольно".
Тим більше, що ця рослина вивчена, досліджена, колись вирощувалась, має богато сортів навіть декоративних і нам відома.
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26.04.2024 22:17 Відповісти
Ваточник сирійський вирощувався у якості декоративної та медоносної рослини, проте через швидку розповсюдженість почав розростатися на полях, витісняючи культури. Боротьба ускладнюється через високу стійкість бур'яну до несприятливих погодних умов (морози, посуха), а також міцне та потужне розгалужене коріння.

В Україні ваточник поширюється досить швидкими темпами. Початково використовувався для виробництва штучного каучуку, після чого лишилась на полях у якості багаторічного бур'яну.

Відноситься до розряду дуже злісних бур'янів, адже погано піддається видаленню як хімічними так і механічними методами, швидко розповсюджуючись та пригнічуючи зростання вирощування всіх без виключення культур. Основна шкода полягає у тому, що бур'ян проростає в травні, після посіву і сходу більшості основних сільськогосподарських культур, і швидко переростає їх незалежно від зволоженості грунту та наявності опадів.

Завдяки високій схожості насіння швидко охоплює великі площі, витісняючи усю флору довкола.

Через наявність на насінні волосків воно здатне переміщуватись потоками вітру на відстань у десятки кілометрів від материнської рослини. Така здатність до розповсюдження створює значний ризик заселення бур'янами значних площ сільськогосподарських угідь. Схожість насіння складає до 98%, а через високу енергію росту вже на початку літа він може перевищувати за розміром такі культури як кукурудза, соняшник, пшениця, цукровий буряк.

Знищення механічними методами (вирубуванням або зрізуванням) призводить до оберненого ефекту, пришвидшуючи розвиток його коріння та подальше розростання. За відсутності заходів по ліквідації цього бур'яну вже на 3 роки він може повністю заселити ділянку.

Кущі висотою до 2-х метрів не тільки сильно пригнічують розвиток та вегетацію культури, але й суттєво ускладнюють збір врожаю. Навіть незначна кількість цих шкідливих рослин призводить до суттєвого зниження врожайності усіх культур:

Шкідливість для сільського господарства також полягає в отруйності для свійських тварин при потраплянні дикої бавовни та її частин до кормової маси.

І це при тому що збір ваточника цілком РУЧНИЙ!!! Тоді як збір бавовни - механізований! У тебе є десятки вільних рук? Ні!!! То хто - "дурень"?
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27.04.2024 02:45 Відповісти

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