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Новини
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Китайська Vorex знову зриває програму буріння "Укргазвидобування", – економіст

vorex

Китайська компанія Vorex знову зриває програму буріння "Укргазвидобування". Це не перший випадок, коли Vorex намагається негативно вплинути на виконання програми енергетичної незалежності країни.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ.

"Господарський суд міста Києва 16 квітня 2024 року за позовом постачальника китайської трубної продукції, компанії Vorex Федора Закусило, заборонив АТ "Укргазвидобування" (УГВ) укладати контракти на закупівлю обсадних труб, які використовуються для видобутку газу. Минулу зиму Україна вперше за свою історію пройшла повністю на українському газі. Проте, маючи такого "специфічного" постачальника, як китайський Vorex, повторити цей історичний успіх "Нафтогазу" буде вкрай важко", – зазначив Кущ.

Він зауважив, що це не перший випадок, коли Vorex намагається негативно вплинути на виконання програми енергетичної незалежності країни.

"У лютому цього року "Укргазвидобування" провело низку тендерів на закупівлю обсадних труб, які Vorex намагався заблокувати в Антимонопольному комітеті України, вимагаючи прописати строки поставки під китайських постачальників і змусити держкомпанію не купувати труби, доки не організують доставку із Китаю в Україну. Але УГВ довело АМКУ, що ці труби вкрай потрібні для власної програми буріння на 2024 рік у зазначені компанією строки. Це не зупинило Vorex і вони за допомогою суду вирішили блокувати діяльність УГВ", – розповів він.

Кущ обурюється, що держава інвестує сотні мільйонів доларів у китайську компанію, яка працює на ринку РФ.

"Купуючи у китайського посередника продукцію, українська держава через "Укргазвидобування" добровільно віддала сотні мільйони доларів до економіки Китаю. Український бюджет фактично фінансує виробництво китайської економіки. При цьому ці виробники навіть після початку війни в Україні не припинили постачати китайські труби своїм російським клієнтам ООО "Торговый дом Северснаб", Выксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис", які є постачальниками "Газпрому", "Лукойлу", ТНК та інших нафтогазових гігантів країни-агресорки", – підкреслив Кущ.

"У всій цій ситуації вражає цинізм, із яким діє Vorex", – наголосив він.

Автор: 

Китай (2097) Укргазвидобування (931) Новини компаній (3319)


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Топ коментарі
+13
навіщо це лайно взагалі допускати до тендерів? Чому держава не захищає власні інтереси ? може тому що хтось на лапу добряче отримав?
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23.04.2024 18:05
+9
А якщо спробувати працювати не з китайцями?
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23.04.2024 18:05
+7
В этой ситуации у меня вопросы не к китайцам и не к Укргазобычи и даже не к амку, а к судьям. Все как обычно.
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23.04.2024 18:08
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Бізнес, і нічого особистого.
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23.04.2024 18:01 Відповісти
Особисто китайці не ******* давати відкати зеленим мародерам, бо вони втратили через жадібність реальність.
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23.04.2024 18:23 Відповісти
навіщо це лайно взагалі допускати до тендерів? Чому держава не захищає власні інтереси ? може тому що хтось на лапу добряче отримав?
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23.04.2024 18:05 Відповісти
До чого тут держава, коли тут задіяні інтереси зелених мародерів і нелегетимного президента?
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23.04.2024 18:25 Відповісти
А якщо спробувати працювати не з китайцями?
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23.04.2024 18:05 Відповісти
Vorex - это не Китай, это фирма зарегистрированная в США, хозяин - Федя Закусило, амер. На украинском рынке появился с 2019 года, делай те выводы -кто у него няня.
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23.04.2024 18:25 Відповісти
Бизнесняня от Бубачки? Тогда точно всё Потужно!!
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24.04.2024 00:51 Відповісти
І не дивно)))
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23.04.2024 18:05 Відповісти
стратегічної політики і стратегії в Україні ноль , в основном мутуи олігархічні ... сором псячий
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23.04.2024 18:07 Відповісти
В этой ситуации у меня вопросы не к китайцам и не к Укргазобычи и даже не к амку, а к судьям. Все как обычно.
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23.04.2024 18:08 Відповісти
Б'юся об заклад, вони обіцяли дуже конкурентоспроможні ціни, га? 🤣
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23.04.2024 18:20 Відповісти
Але ж за цим «зривом буріння», онуками Маодзедуна, в Україні стоять дивні особи з «сірої зони» …. Їх ще кличуть, «сіромахами»…
Вони ж, поставляють отих самих, держСекретарів із купою їх замів, до ЦОВВ КМУ ВРУ ОПУ СІДІВСЬКИХ ПРОКУРОРСЬКИХ ….
Вроді, і не аби хто, у системі державного управління в Україні, а НАГАДИЛИ, з під тишка, інтересам України, шляхом саботування пориєм законодавства та виконання у визначені терміни різних доручень, у різний спосіб, ЧИМАЛО!! Вони ж і скороченням займалися ВАЖЛИВИХ підрозділів та структур у ЦОВВ, під виглядом «оптимізації та реформування»….
Готувалися до параду, мабуть… Але Українці, щось «зробили»,не по їх сценаріям….
Гпу СБУ дбр, повинні уже були, і слідства провести за 2 роки!!
Але знову, щось у чергове, «реформували» оті держсекретарі…
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23.04.2024 18:20 Відповісти
Союзники кацапів зривають програму енергонезалежності України під час війни?

Дуже дивно і неочікувано!

Треба замість китайців білорусів завести...
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23.04.2024 18:26 Відповісти
Цензор - ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В США КОМПАНИЯ VOREX БЛОКИРУЕТ В СУДЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ПЕРЕД «УКРГАЗДОБЫЧЕЙ»
Компания Федора Закусила, гражданина США.

https://zn.ua/ECONOMICS/zarehistrirovannaja-v-ssha-kompanija-vorex-blokiruet-v-sude-vypolnenie-bankovskikh-harantij-pered-ukrhazdobychej.html
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23.04.2024 18:33 Відповісти
Розірвати контракт за зрив й укласти з кимось нормальним.
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23.04.2024 18:36 Відповісти
Це з тієї ж оперетки, що і яйця по 17.
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23.04.2024 19:01 Відповісти
А де РНБО на чолі з ганокомандувачом зеленським санкціі і викинуть нахрен з ринку України а суддів під суд за антіукраїнську діяльність
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23.04.2024 19:26 Відповісти
чем то напоминает махинации з "Мотор Січ" китайози це ж ті москалі, тількки в профіль
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23.04.2024 19:44 Відповісти
Абсолютли!
Уничтожать комуняк прежде всего! Вернуть Китаю законную власть (бывший Гоминьдан на о.Тайвань = Китайская Республика).
Уничтожить режим террористов КПК!
Заодно свободу тюркам-уйгурам!
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24.04.2024 00:36 Відповісти
Ахламидия работает!!! Сразу на две вражеские страны !!!
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24.04.2024 00:34 Відповісти

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