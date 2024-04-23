"Надзвичайний показник": Українці за добу придбали в "Дії" військових облігацій на 30 мільйонів

Українці за добу придбали військових облігацій через "Дію" на понад 30 млн грн.

"Облігацій на 30+ мільйонів гривень українці придбали за добу через "Дію". Це надзвичайний показник: за 24 години ви придбали понад 30 тис. облігацій", – повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найпопулярнішими стали "Ялта", "Нова Каховка" та "Сімферополь".

Загалом до державного бюджету вдалося залучити 30 046 542 грн.

Напередодні повідомлялося, що в "Дії" з'явилися ще дві військові облігації, які отримали назви окупованих міст – Макіївка та Бахчисарай.

Військові облігації в "Дії"

Загалом українці вже отримали понад 94 млн грн прибутку з облігацій. Ще сотні тисяч власників цінних паперів одержать кошти після закінчення терміну вкладу.

Кожна облігація має назву окупованого міста. Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в межах спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, який започатковано у жовтні минулого року. За цей час вкладники успішно інвестували свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Євпаторії Мелітополя, а також АР Крим.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.