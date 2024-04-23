Кабмін виділив ще 8 мільярдів гривень на будівництво укріплень

Кабінет Міністрів додатково виділив 8 мільярдів гривень на зведення фортифікаційних укріплень.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Шляхом перерозподілу видатків держбюджету сьогодні понад 8 млрд грн виділяємо на будівництво фортифікацій. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн", – написав голова уряду.

Як повідомлялося, 12 квітня уряд виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

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Нагадаємо, з початку лютого по кінець березня обласні адміністрації вже оприлюднили звіти про закупівлі послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 23,81 млрд грн.

Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.