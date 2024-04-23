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Новини
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Кабмін виділив ще 8 мільярдів гривень на будівництво укріплень

оборона,фортифікація

Кабінет Міністрів додатково виділив 8 мільярдів гривень на зведення фортифікаційних укріплень.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Шляхом перерозподілу видатків держбюджету сьогодні понад 8 млрд грн виділяємо на будівництво фортифікацій. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн", – написав голова уряду.

Як повідомлялося, 12 квітня уряд виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

Читайте також: На будівництві укріплень вже крадуть: На Харківщині підрядник намагався вивести 20 мільйонів гривень

Нагадаємо, з початку лютого по кінець березня обласні адміністрації вже оприлюднили звіти про закупівлі послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 23,81 млрд грн.

Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.

Автор: 

Кабмін (7724) Денис Шмигаль (1474) фортифікації (24)


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Топ коментарі
+4
Укріплення теж можна мародерити не гірше за асфальт.
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23.04.2024 18:27
+3
Навіть краще, тому що є можливість використати державну таємницю
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23.04.2024 18:33
+3
Тому Тимошонка і повернувся. Він на цьому знається
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23.04.2024 20:36
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Тимошенко будує
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23.04.2024 18:02 Відповісти
Укріплення теж можна мародерити не гірше за асфальт.
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23.04.2024 18:27 Відповісти
Навіть краще, тому що є можливість використати державну таємницю
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23.04.2024 18:33 Відповісти
Тому Тимошонка і повернувся. Він на цьому знається
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23.04.2024 20:36 Відповісти
Цікаво скільку куратори з ОПи с@издять і якій процент собі заклали
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23.04.2024 18:11 Відповісти
Може досить розкидатися грошима, бо найвеличнішому треба побудувати ще декілька гламурних бліндажиків, для правильних відосиків...
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23.04.2024 18:11 Відповісти
А чому відразу не вказують де коли і скільки і що і ТД. Млять це все добре але на марафоні у нас все офігенно .
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23.04.2024 18:51 Відповісти
КОНТРОЛЬ ВІДСУТНІЙ БУДЕ....ТО НЕ ПОТРІБНІ І ДОРОГИ РЕМОНТУВАТИ... ТУТ ЯК КАЗАВ ОДИН КІНОГЕРОЙ, І ПОШЛА МЕНІ МАСТЬ... ПОТРІБНО БУДЕ ВИПРОБУВАТИ БЛІНДАЖІ СВІЖОЗБУДОВАНІ ВИБУХІВКОЮ..А ПОТІМ ОПЛАТИТИ БУДУВНИЧИМ ФІРМАМ.... АБО ПОСАДИТИ ЗА ГРАТИ....
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23.04.2024 19:01 Відповісти
Супер. Ще пару дотів з перекриттям з колод вийде.
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23.04.2024 19:09 Відповісти
ПО ФОТКАМ ТОЛЬКО ЯМЫ И ПАЛКИ -А ГДЕ БЕТОН -АРМАТУРА -МЕТАЛЛ ????????????????????????
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23.04.2024 20:12 Відповісти
Братские могилы на фото хорошо смотрятся . А где укрепления за 8 миллиардов ?
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23.04.2024 20:16 Відповісти
З запізненням на два роки, але, добре, що хоч зараз будують. З 19 загиблих з моєї роти 8 загинуло під час артобстрілів...
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24.04.2024 09:08 Відповісти

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