Нацкомісія виявила масштабні схеми продажу електроенергії для бізнесу за цінами для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спільно із СБУ виявила схему постачання електроенергії для бізнесу за тарифами, встановленими для населення.

Протиправний механізм полягав у постачанні постачальниками універсальних послуг (ПУП) електроенергії фактично комерційним об’єктам (торговельні центри, готелі, ресторани, магазини) за тарифами для побутових споживачів, повідомляє пресслужба регулятора.

Це завдає шкоди державним "Енергоатому" та "Укргідроенерго", на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).

З метою припинення функціонування цього протиправного механізму, з лютого 2024 року НКРЕКП спільно із представниками СБУ провело перевірки дотримання ліцензійних умов низки постачальників та операторів системи розподілу:

ТОВ "Львівенергозбут";

ТОВ "Черкасиенергозбут";

ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія";

ТОВ "Полтаваенергозбут".

ПрАТ "Закарпаттяобленерго".

АТ "Чернівціобленерго";

ТОВ "Хмельницькобленерго";

АТ "Житомиробленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ПрАТ "Львівобленерго".

"Під час проведення зазначених перевірок документально зафіксовано та підтверджено факти постачання електричної енергії суб’єктам підприємницької діяльності за тарифами для населення, що носить системний характер", – наголосили у НКРЕКП.

До прикладу, в ході перевірки "Чернівціобленерго" провели вибірковий огляд адрес побутових споживачів з виїздом на місце. Перевірки встановили, що за вказаними адресами знаходяться будівлі, які фактично використовуються для провадження підприємницької діяльності (басейни, готелі, складські приміщення з холодильниками, цехи з виготовлення поліуретанових виробів та переробки тирси, рибне господарство тощо). При цьому в паспорті точки розподілу електричної енергії за відповідними адресами зазначено вид об’єкта "житловий будинок" або "нежитлова будівля".

При цьому, відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, електроенергія, яка використовується на об’єкті побутового споживача на непобутові потреби (для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, майнінгу тощо), обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.

Крім цього, наразі НКРЕКП схвалено проєкт постанови, яка зобов’яже споживачів сплачувати коригуючий платіжний документ за спожиту електричну енергію на непобутові потреби за відповідним тарифом (ціною) та штраф за таке порушення.