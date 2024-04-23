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Новини
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Нацкомісія виявила масштабні схеми продажу електроенергії для бізнесу за цінами для населення

электроэнергия,тариф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спільно із СБУ виявила схему постачання електроенергії для бізнесу за тарифами, встановленими для населення.

Протиправний механізм полягав у постачанні постачальниками універсальних послуг (ПУП) електроенергії фактично комерційним об’єктам (торговельні центри, готелі, ресторани, магазини) за тарифами для побутових споживачів, повідомляє пресслужба регулятора.

Це завдає шкоди державним "Енергоатому" та "Укргідроенерго", на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).

З метою припинення функціонування цього протиправного механізму, з лютого 2024 року НКРЕКП спільно із представниками СБУ провело перевірки дотримання ліцензійних умов низки постачальників та операторів системи розподілу:

  • ТОВ "Львівенергозбут";
  • ТОВ "Черкасиенергозбут";
  • ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія";
  • ТОВ "Полтаваенергозбут".
  • ПрАТ "Закарпаттяобленерго".
  • АТ "Чернівціобленерго";
  • ТОВ "Хмельницькобленерго";
  • АТ "Житомиробленерго";
  • ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";
  • ПрАТ "Львівобленерго".

"Під час проведення зазначених перевірок документально зафіксовано та підтверджено факти постачання електричної енергії суб’єктам підприємницької діяльності за тарифами для населення, що носить системний характер", – наголосили у НКРЕКП.

До прикладу, в ході перевірки "Чернівціобленерго" провели вибірковий огляд адрес побутових споживачів з виїздом на місце. Перевірки встановили, що за вказаними адресами знаходяться будівлі, які фактично використовуються для провадження підприємницької діяльності (басейни, готелі, складські приміщення з холодильниками, цехи з виготовлення поліуретанових виробів та переробки тирси, рибне господарство тощо). При цьому в паспорті точки розподілу електричної енергії за відповідними адресами зазначено вид об’єкта "житловий будинок" або "нежитлова будівля".

При цьому, відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, електроенергія, яка використовується на об’єкті побутового споживача на непобутові потреби (для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, майнінгу тощо), обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.

Крім цього, наразі НКРЕКП схвалено проєкт постанови, яка зобов’яже споживачів сплачувати коригуючий платіжний документ за спожиту електричну енергію на непобутові потреби за відповідним тарифом (ціною) та штраф за таке порушення.

Автор: 

СБУ (1536) тарифи (1295) електроенергія (4220) НКРЕКП (1439) Підвищення тарифів (231)


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Топ коментарі
+7
Порошенка, ти вапще стид патєрял?
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23.04.2024 18:38
+4
И шо, когда суд?
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23.04.2024 18:36
+4
Можливо, Шмигаль з члЄнми та герусом з ВРУ, щось «наМарафонити» вирішили на чорний день, під шумок війни в Україні??
Бо, усьо ж, па РИГламенту КМУ ?? НЕРЄКП хіба що??
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23.04.2024 18:38
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И шо, когда суд?
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23.04.2024 18:36 Відповісти
НКРЕКП сама накладає штрафи. Оштрафовані можуть оскаржити у суді. Ви про цей суд?
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23.04.2024 21:39 Відповісти
Порошенка, ти вапще стид патєрял?
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23.04.2024 18:38 Відповісти
При Порошенку відбувалося абсолютно те ж саме.
Це системна проблема, яка не залежить від прізвища президента.
На ті самі схеми прийшли люди з іншими прізвищами.
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23.04.2024 21:05 Відповісти
Серйозно? Тоді, мабуть неважливо, хто головний генерал у війську, чи хто керує банком, або рестораном?
Мені вже років достобіса, працював я у різних місцях... Чи мені не знати людську природу і хто на кому стояв?
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23.04.2024 22:58 Відповісти
скільки разів тобі наголошувати, що туалет за баром, а ти все се.еш із-за.
(вУмериканець сьогодні?)
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23.04.2024 23:03 Відповісти
Можливо, Шмигаль з члЄнми та герусом з ВРУ, щось «наМарафонити» вирішили на чорний день, під шумок війни в Україні??
Бо, усьо ж, па РИГламенту КМУ ?? НЕРЄКП хіба що??
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23.04.2024 18:38 Відповісти
Ну так себе,і ніхто не знав, що вони споживають 1.000кВт к місяць і більше. Досить цього цирку із совковим присмаком, коли одні живуть за рахунок інших. І я не думаю що це безкоштовно, в мене комерційні невеликі об'єкти споживання по 2.000кВт, так по два рази на місяць перевіряють. ні один битовий споживач не буде більше 1.000кВт, якщо в нього нема басейну з підігрівом (за мій рахунок), хати на 300м2 . А так усе просто до 1.000- приватний тариф, а далі як усі, але деяким прибарахлиться не вийде.
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23.04.2024 18:42 Відповісти
В мене опалення на електриці,виходить до тисячі кв в місяць,
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23.04.2024 19:33 Відповісти
А висновок-донарахуємо і заплатите штраф. А тих перців, які вносили фіктивні відомості в проекти підключення будуть за шерстю гладити чи проти ?
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23.04.2024 18:52 Відповісти
хочемо читати:
закрили, отримав срок, конфіскували, збитки перекриті...
а виявили впіймали при передачі, перевірили вже в сраці сидить....
в 2022му виявлено списдяних МО 40 ярдів а в 2023му 30 чи навпаки
і що????
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23.04.2024 18:55 Відповісти
Саме так. Що при Януковичі, що при Порошенку, що при Зеленському.
Зручні люди, зручні схеми, зручні результати.
Поки не змінити всю систему, все залишиться по-старому.
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23.04.2024 21:09 Відповісти
яка щедра Україна..
всі, кому не лінь, а це її вороги,
обдирають її, як можуть..
і під час війни..
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23.04.2024 19:05 Відповісти
Треба негайно підвищіти тирифи! Відсотків на 300.
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23.04.2024 19:10 Відповісти
Цей ссхематоз процвітав при Януковичі, тепер знову
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23.04.2024 19:28 Відповісти
Це звичайна коррупція постачальників послуг. **** відкриття... Наловили мілоч -менеджерів з РЕМ... Оформляюють на ФОП, оформлюють на бомжів-пенсіонерів. Питання коли Трухіна посадять за намагання дати хабаря при авто-аварії?!
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23.04.2024 19:34 Відповісти
Тай щоб казати - "масштабні" - розповісте про масштабність! Сауну з ******* у Львові знайшли, що кришують татаровські менти?! Смішно..років 10 тому я знаю що точки обліку типу автомайстерні, горшечного цеху підключали взагалі без обліку.... А зараз - що квартири пенсіонерів, що палаци чиновників ЗЄ-влади - платят по одним і тим самим тарифам. 73% за це голосували..
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23.04.2024 19:41 Відповісти
Наш бідний і злиденний бізнес, так і шукає можливості де людей на жухать, де країну)) і наша держава то людей то бізнес)) а люде все стерплять...
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23.04.2024 19:58 Відповісти
"Ніколи такого не було і ось знову..."
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23.04.2024 21:16 Відповісти
Потрібно підвищити тарифи в 20 раз до реальних цифр. Питання економії вирішиться на раз, питання з бидломарафоном вирішиться на два. Питання із встановленням сонячних панелей та міні-ГЕС вирішиться на три.
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23.04.2024 21:54 Відповісти

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