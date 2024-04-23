Венесуела використовуватиме криптовалюту через повернення нафтових санкцій США

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA планує збільшити використання цифрової валюти в експорті сирої нафти й палива, оскільки США знову запроваджують нафтові санкції проти країни.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з планом, передає enkorr.

Минулого тижня Міністерство фінансів США дало клієнтам і постачальникам PDVSA до 31 травня згорнути операції за загальною ліцензією, яку воно не продовжило через брак виборчих реформ.

Цей крок ускладнить для країни збільшення видобутку й експорту нафти, оскільки компаніям доведеться чекати індивідуальних дозволів США на ведення бізнесу з Венесуелою.

З минулого року PDVSA повільно переводила продажі нафти в USDT, цифрову валюту, також відому як Tether, вартість якої прив`язана до долара США і яка призначена для підтримки стабільної вартості.

Повернення нафтових санкцій пришвидшує зсув, крок, спрямований на зменшення ризику заморожування доходів від продажу на рахунках в іноземних банках через ці заходи, кажуть джерела.

"У нас різні валюти, відповідно до того, що зазначено в контрактах", – сказав міністр нафти Венесуели Педро Теллечеа, додавши, що в деяких контрактах цифрові валюти можуть бути кращим способом оплати.

Долар США є переважною валютою для операцій на світовому ринку нафти. Попри те, що в деяких країнах вони з'являються, платежі в криптовалюті не є частими.

Торік PDVSA сколихнув корупційний скандал після виявлення неврахованої дебіторської заборгованості за експорт нафти за останні роки на суму близько $21 млрд, частково пов'язаної з попередніми транзакціями з іншими криптовалютами.

Експорт нафти в країні зріс під керівництвом Теллечеа, який очолив Міністерство нафти Венесуели після скандалу. Підбадьорений ліцензіями США, що дозволяють продажі, експорт досяг приблизно 900 тис. барелів на день (б/д) у березні, що є найвищим показником за чотири роки.

До кінця першого кварталу PDVSA перевела багато спотових нафтових угод, які не передбачали свопів, на контрактну модель, яка вимагає передоплати за половину вартості кожного вантажу в USDT.

PDVSA також вимагає від будь-якого нового клієнта, який подає заявку на проведення операцій з нафтою, зберігати криптовалюту в цифровому гаманці. Вимоги дотримуються навіть у деяких старих контрактах, які конкретно не вказують на використання USDT.

У жовтні, коли Вашингтон видав шестимісячну ліцензію, яка дозволила торговим домам і колишнім клієнтам PDVSA відновити бізнес з Венесуелою, більшість із них вдалися до посередників, щоб виконати вимоги цифрових транзакцій.