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Новини
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Мінекономіки ініціювало націоналізацію заводу "Росатома" у Краматорську

энергомашспецсталь

Міністерство економіки підготувало проєкти указів президента, якими на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропонується примусово вилучити корпоративні права та рухоме майно, що належить росіянам.

Відповідні проєкти указів Кабмін схвалив на засіданні у вівторок, 23 квітня, повідомляє ЕП.

Зокрема, примусовому вилученню підлягають корпоративні права в ПАТ "Енергомашспецсталь" (92,67% від статутного капіталу). Цей пакет акцій машинобудівного заводу належить кіпрській EMSS Holdings Limited, бенефіціаром якої є "Росатом".

Крім того, вилученню підлягають права вимоги до "Енергомашспецсталі" на 11,2 млрд грн. Цю суму підприємство мало б повернути компаніям, пов'язаним з "Росатом".

Крім того, планується примусово вилучити вертоліт МІ-22 (повітряний пункт управління), а також 17 авіаційних двигунів НК-12, які належать Міністерству оборони РФ і знаходяться на одному з українських авіаремонтних заводів.

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Як повідомлялося, "Енергомашспецсталь" розташоване у прифронтовому місті Краматорськ на Донеччині. Російські окупанти неодноразово обстрілювали це підприємство.

"Енергомашспецсталь" – найбільший в Україні виробник спеціального литва та кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) та загального машинобудування.

Автор: 

Кабмін (7724) Краматорськ (43) націоналізація (175) Росатом (142) Енергомашспецсталь (10)


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Топ коментарі
+13
Не прошло и три года
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23.04.2024 17:41
+10
Після анексії Крима, це потрібно було зробити на наступний день.
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23.04.2024 17:48
+6
Не уряд а слоу-покі.... на 3й рік війни - з'явились плани.... орки вже декілька разів лупили по ЕМСС ракетами.. там багато чого зруйновано. https://biz.censor.net/news/3334058/okupanty_obstrilyaly_zavod_rosatoma_u_kramatorsku ЕМСС виготовляв заготовки для корпусів реакторів ВВЕР-1000... Думаю вони тепер в Турціїї і у Орбана (АЕС Пакш) стоять. А заводу вже майже нема. За таку швидкість рішеннь Зе-міністрів треба саджати за дії в інтересах РФ.
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23.04.2024 17:54
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вірне рішення, але Ванга це передбачила та вказала, що правонаступником буде ОПа препіЗедента...
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23.04.2024 17:41 Відповісти
Не-е, на нем долгов до х*ра.
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23.04.2024 17:53 Відповісти
Не прошло и три года
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23.04.2024 17:41 Відповісти
Мі-22 - вундервафля на базі мі-6 , останній політ яких відбувся наприкінці 90-х
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23.04.2024 17:45 Відповісти
Після анексії Крима, це потрібно було зробити на наступний день.
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23.04.2024 17:48 Відповісти
ну може не на наступний але те що задовго до зе швалі це точно
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23.04.2024 18:08 Відповісти
Не уряд а слоу-покі.... на 3й рік війни - з'явились плани.... орки вже декілька разів лупили по ЕМСС ракетами.. там багато чого зруйновано. https://biz.censor.net/news/3334058/okupanty_obstrilyaly_zavod_rosatoma_u_kramatorsku ЕМСС виготовляв заготовки для корпусів реакторів ВВЕР-1000... Думаю вони тепер в Турціїї і у Орбана (АЕС Пакш) стоять. А заводу вже майже нема. За таку швидкість рішеннь Зе-міністрів треба саджати за дії в інтересах РФ.
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23.04.2024 17:54 Відповісти
Для тих хто був в анабіозі повідомляю.
Війна з кацапляндією триває понад ДЕСЯТЬ років, з 2014-го року.
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23.04.2024 20:02 Відповісти
Виходь з анабіозу. 2014-2021 рік була гібридна війна. А з 2022 року відкрита горяча війна з використанням всього.. тільки ядеркою по нас кацапи щє не лупанули.
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24.04.2024 18:56 Відповісти
Це на 10-му році війни?
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23.04.2024 18:02 Відповісти
Ніяк раніше не можна було: - "....патаму-что єто не то что Ви падумалі, ми січас в ажидании"
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23.04.2024 18:45 Відповісти
метастази кожен день
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23.04.2024 18:05 Відповісти
Рухоме майно та корпоративні права... А від заводу залишилися камінчики
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23.04.2024 18:09 Відповісти
Може Мі-22 віддамо кацапам?

Лише ж третій рік великої війни йде...
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23.04.2024 18:24 Відповісти
НАДІЄМОСЯ ЩО ТЕ ЩО ДУМАЮТЬ ВИЛУЧИТИ ВЖЕ ВИЛУЧИЛИ.....ЯКЩО НЕ ВИЛУЧИЛИ ТО ЙОГО ЗНИЩАТЬ РАШИСТО-ФАШИСТО
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23.04.2024 18:56 Відповісти
....дуже швидко спрацювали, і патужно ....
Цікаво чому, так довго , і хто так піднатужився ,?.
Виглядає так, що хотіли парєшать, ...але щось пішло не за планом.
Хіба так не можна, щоб за одним законом все рашистське майно перейшло у власність УКРАЇНИ.
Чи вигідніше залишити ще рішалам можливість отримати грошенят? ,чи може я щось не розумію ?
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23.04.2024 18:57 Відповісти
Звісно, хатєлі парєшать. Москолота була впевнена на 100500, що вийдуть на кордони Дон.обл. без проблем (згідно оманським договірнякам). А тепер, після надання озброєння США, впевненість похитнулась. Мабуть, будуть рівняти с землею Краматорськ, Слов'янськ
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23.04.2024 19:56 Відповісти
на 26му місяці війни, я читаю що завод, пох який, належить оркам!
акуєваю, і листаю далі...
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23.04.2024 19:31 Відповісти

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