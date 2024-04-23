Фонд держмайна продає державну базу відпочинку під Києвом за 28 мільйонів. ФОТО

Фонд державного майна України провів успішний приватизаційний аукціон з продажу єдиного майнового комплексу держпідприємства "Інжексбуд", якому належить база відпочинку у Київській області.

Про це голова ФДМУ Віталій Коваль повідомив у Telegram.

"27,5 млн грн. Такою виявилася переможна ставка під час сьогоднішнього продажу ЄМК ДП "Інжексбуд" на платформі "Prozorro.Продажі"... За лот змагалися 21 учасник. Ціна зі стартових 6 млн грн зросла у 4,5 рази", – зазначив голова ФДМУ.

За даними на сайті Фонду, до складу майнового комплексу держпідприємства входять:

адміністративні приміщення в центрі Києва площею 62,7 кв.м за адресою: бульвар Лесі Українки, 36-В;

база відпочинку у Бориспільському районі Київської області в урочищі Млиново, до складу якої входить земельна ділянка площею 17 343 кв. м, а також 11 будиночків відпочинку, спальний корпус, їдальня, гаражі тощо.